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媽票選「最想當媳婦的YouTuber」！冠軍驚呆　她慘拿0票

▲有YouTube長青樹稱號的蔡阿嘎，近日列出10位女YouTuber，上街採訪有兒子的媽媽，詢問「最想要誰當自己的媳婦」。（圖/蔡阿嘎YT）
▲有YouTube長青樹稱號的蔡阿嘎，近日列出10位女YouTuber，上街採訪有兒子的媽媽，詢問「最想要誰當自己的媳婦」。（圖/蔡阿嘎YT）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 07:45:47

有YouTube長青樹稱號的蔡阿嘎，經常推出多系列的影片，搞笑又不失水準的題材，經常掀起許多討論，和老婆「二伯」結婚後，陸續迎來2個兒子「蔡桃貴」、「蔡波能」，日常互動更是圈粉無數。近日，他就推出調查局系列，上街請媽媽選出「心目中最想要當媳婦的YouTuber」，結果冠軍出乎意料，跌破所有人眼鏡，引發熱議。

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蔡阿嘎日前進行街訪，列出滴妹、蕾菈、二伯、白癡公主、好味小姐、愛莉莎莎、奎丁、金針菇、千千及泱泱10位YouTuber，上街請有兒子的媽媽們票選，看看照片覺得哪一位能夠當自己未來的媳婦，過程中相當爆笑，不少媽媽都以影片中各位YouTuber給人的印象來做出評斷。

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▲蔡阿嘎日前上街調查，選出10位YouTuber讓媽媽們票選「最想當媳婦」的對象。（圖/蔡阿嘎IG）
而在公佈名次之前，蔡阿嘎、二伯、大頭佛也作出排名猜測，大頭佛認為第一名會是千千，因為千千過去是護理師，認為有看過她頻道的人都會了解，屬於婆媽最愛的職業之一；二伯則認為冠軍是泱泱，因為個性非常好，讓人感覺相處起來非常舒服；至於蔡阿嘎則認為是滴妹，看起來書生的氣息，加上英文強項，開玩笑稱「說不定以後小孩補習費還直接省起來」，給人一種很會帶小孩的親切感。

結果名次公佈後，泱泱僅和二伯同票拿下第三名，第二名則是由獲得四分之一票數的千千當選，而冠軍跌破眾人眼鏡，竟然是大黑馬「愛莉莎莎」脫穎而出，鄰家女孩的模樣備受媽媽們喜愛！至於最後一名，則是霸氣外露的「奎丁」，拿到0票，蔡阿嘎也坦言「奎丁的殺氣對媽媽來說可能還是稍微重了一點」。

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▲愛莉莎莎獲得媽媽們最想要當媳婦的YouTuber第一名，讓所有人跌破眼鏡。（圖/蔡阿嘎YT）
影片曝光之後，吸引不少網友回應「喔天啊XD怎麼是愛莉莎莎」、「不用想啦！不管誰第一名我都要投二伯一票」、「這些媽媽太好笑了XD笑到肚子好痛」、「不管如何大家都是很棒的女孩啦！」、「冠軍真的出乎意料欸」；而身為阿嘎調查局冠軍的愛莉莎莎，本人都覺得意外，留言笑道「哇靠！怎麼可能，連我自己都不相信哈哈哈哈，真的出運了！」笑翻不少網友。（編輯：張嘉哲）

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