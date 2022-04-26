最代表夏天的飲料？「極品神飲」無懸念稱霸：根本無敵
台灣天氣逐漸轉熱，時序即將進入夏天。眼看夏日準備到來，就有女網友好奇詢問「最能代表夏天的飲料？」隨即引來鄉民們曝光心目中的第一名。
原PO於PTT WomenTalK板上指出，最近天氣越來越熱，感覺夏天即將到來，她甚至還想打開冷氣準備涼爽一番。而她話鋒一轉，表示說到夏天就會聯想到冰涼的飲料，隨即分享心目中的消暑神飲，包括冰淇淋紅茶、青草茶、檸檬愛玉、綠豆湯、酸梅汁等，好奇詢問「大家覺得最能代表夏天的飲料是什麼？？」
問題一出，就引來不少鄉民熱烈討論，「雪碧套柳丁原汁」、「我阿嬤夏天最愛喝現剖椰子汁」、「竟然沒人說洛神花茶欸」、「以前會覺得沙士加鹽，現在有年紀了，變得喜歡喝苦茶」、「金桔檸檬，要放話梅」、「夏天來杯綠豆沙清涼消暑」、「氣泡水、結冰水，現在夏天喝甜的都會覺得越喝越渴」、「沒冰紅茶，夏天不要來」。
綜觀所有留言中，其中則以「西瓜汁」最受大眾喜愛，「絕對是西瓜汁，其他掰」、「我也覺得是西瓜汁」、「果冰、西瓜汁無敵」、「西瓜汁吧」、「當然是西瓜汁」、「西瓜汁呀」；而「芒果系列」飲品則位居第二，「芒果系列飲料！」、「芒果冰沙！」（編輯：陳雅雲）