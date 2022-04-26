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比拿坡里還強？宜蘭「炸雞神店」爆收攤　電話再也打不通

▲宜蘭營業超過30年的「炸雞神店」比薩客驚傳收攤，讓不少在地人相當不捨。（示意圖／翻攝pixabay）
▲宜蘭營業超過30年的「炸雞神店」比薩客驚傳收攤，讓不少在地人相當不捨。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-26 12:52:55

台灣速食業競爭林立，其中在宜蘭營業超過30年的速食先趨「比薩客」，一直以來都是在地人最愛的店家之一，如今老闆表示將正式退休，未來店內電話再也不通。而收攤的消息傳出後，也引來大批宜蘭人崩潰表示「又一間超級好吃的店走入回憶了！」

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有女網友於臉書社團《宜蘭知識+》上指出，前幾天致電宜蘭速食名店「比薩客」，本想訂購披薩、炸雞等美食，但電話卻一直無法接通，一查之下才發現店家即將結束營業，讓她崩潰直呼「有什麼就賣什麼，只能去現場購買，有人知道老闆有沒有要頂讓呢？希望有人接手」。

▲宜蘭營業超過30年的「比薩客」驚傳收攤。（圖／翻攝Google Map）
▲宜蘭營業超過30年的「比薩客」驚傳收攤。（圖／翻攝Google Map）
消息傳出後，隨即引起在地人崩潰直呼，「難過了，我好喜歡這家店」、「唉，又一間超級好吃的店走入回憶了」、「好難過，我認真很喜歡他們家的披薩耶」、「小時候滿滿的回憶⋯⋯」、「開了快30年的老店」、「炸雞腿很好吃耶！沒什麼裹粉，沒有一家能贏它，現在吃不到了嗚嗚」。

據了解，營業超過30年的「比薩客」是不少宜蘭人童年必訪的店家，其招牌餐點除了披薩以外，還有可樂雞、炸雞等，皆受到老饕們喜愛，如今老闆表示預計只營業到昨（25）日，食材使用完就正式退休，未來電話也不再接通。（編輯：陳雅雲）

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