桃市四行政區確診數破百　2工廠爆群聚感染

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄭文燦今天說明疫情指出，台灣國際航電中壢場4月25日有一移工發燒篩檢陽性，同宿舍11人篩檢，包括首位發病的移工共篩出6位陽性確診，因此全廠394位員工全數擴大採檢，有141位陽性，其中133位移工、8位本國籍員工，包括宿舍員工管理員3人、員工5位，屬宿舍群聚感染；另外同廠夜班489本國籍員工正在疫調匡列中，目前採分艙分流、就地隔離，宿舍也進行清消作業。
另一案是華通電腦蘆竹廠，有7位員工快篩陽性，包括移工5位、2位本國籍員工，由於該公司蘆竹廠有三棟廠房，市府擴大匡列採檢全廠3370人，包含本國籍2723人，外籍移工647人，目前針對有確診者該棟進行PCR採檢，另2棟則採快篩，以爭取時效。
鄭文燦表示，桃園市今日新增1159例本土個案，目前居家隔離人數達1萬2037人，因應「3＋4」居隔新制，明日可解隔2825人。針對確診年齡層分析，小於18歲有232人，佔20％，大於65歲確診者有50位，佔4.3％，代表長者打完第三劑仍有效；目前全市13個行政區都有確診者，包括復興有8位，有4個行政區確診人數超過百人，分別是桃園368人、中壢199人、蘆竹133人、龜山132人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。