全台快篩劑缺貨　鄭文燦籲中央：地方政府應有10％備量

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對於台南市長黃偉哲所提，如果開放地方政府自行購買，讓他有點心動一事，鄭文燦上午受訪時指出，因為快篩試劑目前由國家徵用，所以5月初才會由健保藥局來鋪貨，民眾可以用健保卡，一個月買一盒，一盒五劑，應付居家快篩應該是夠的；可是現在因為有防疫的需求，職場、工廠、學校，經常要大量的快篩試劑，鄭文燦認為地方政府應該保有人口的10%的安全備量，來作為防疫的工具。所以表示會跟中央建議讓地方政府有10%快篩試劑備量。
鄭文燦表示，桃園市目前共有6處社區採檢站，光是昨日單日就共採檢1萬2139人，幾乎每站採檢都超過2千人，造成採檢能量大受影響，他特別呼籲一般企業職場應採快篩，不要讓大批員工前往社區採檢站篩檢；另外他也希望中央快篩試劑盡快鋪到每個通路方便民眾購買，同時各地方政府也應預留10％的備量，以桃園市有227萬人口為例，應要有22萬劑的備量，目前庫存量能優先支援學校或企業快篩需求，6處社區篩檢站則建議有必要的民眾再去採檢。
在疫苗接種部份，鄭文燦表示，明（27）日起會開設高端疫苗接種專案，全市有24處社區接種站可提供接種，凡年滿20歲符合接種資格民眾，不限劑別都可以到站隨到隨打，60歲以上接種者可以另外領取7百元禮券及桃園好米一包，市府也有安排免費愛心計程車提供接送服務；至於莫德納疫苗，待中央配貨到位後，市府會另外擇期開設1至2輪的接種專案。
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