燒烤到店面吃才爽？內行抖「神優勢」狂讚：在家體會不到
燒烤、火鍋和吃到飽等店家，除了是許多人聚餐時的熱門選擇，有時心血來潮一個人去吃也別有風味，不過有網友就好奇，燒肉基本上不需要什麼高超的廚藝，其實自己買完食材在家用一用也能夠享受差不多美味，好奇「除非朋友聚餐，此外會不會覺得去燒烤店很沒必要？」
一名網友在PTT以「想吃燒肉會去燒烤店嗎？」為題發文，表示前幾天到美式賣場買了一些牛肉，回家後自己煎來吃，吃完後認為，「比去燒烤店一個人吃一、兩千的還好吃，還超飽」，原PO認為「燒肉這種東西，自己買肉來煎就好了，幾乎不用廚藝啊，我也不會煮菜，87％取決於肉質的東西，肉片丟下去煎一下就有得吃了，除非朋友聚餐，會不會覺得去燒烤店很沒必要？」
貼文一出引起熱議，網友紛紛留言表達想法，「不會欸，燒烤店肉很薄烤起來很爽，自己弄的就沒辦法切那麼薄」、「主要是有油煙的問題吧，在家不是很好」、「去店面多半吃氣氛啦」、「自己燒烤種類很少耶」、「我會去外面燒烤店，主要是因為醬汁的獨特性耶」、「想要量多，當然是吃店面」。
不過，最多網友提及的，是在外吃燒烤，不需要顧慮「清潔」的問題，「自己在家烤麻煩在後續的清理」、「在家吃的話，人少清潔起來超煩人」、「如果人數不多準備食材麻煩，還要洗鍋子甚麼的，寧願去燒烤店」、「錢不是問題的情況，當然是去燒肉店給人家桌邊服務，吃完就走人」、「去店面比較爽！不用清真的完勝」。（編輯：張志浩）