一同改變台灣教育不平等　買茶助偏鄉教育資源

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台灣茶路總經理林承志表示，長年在台灣各大高山茶區進出，深知台灣偏鄉的交通與生活機能極度不便，最近的便利商店，有時開車1個小時都還到不了；因此，都市教師多半因生涯的規劃不願前往，或僅在偏鄉服務達到年限就離開，這類的現象層出不窮，也非常容易理解。
林承志提及，因緣際會得知「TFT為台灣而教」教育基金會全心投入偏鄉教育人才的培育與媒合，因此從2021年起便與旗下所屬台灣各地的茶農協議，將賣茶所得的部分捐款給「TFT為台灣而教」教育基金會；希望取之偏鄉，用之偏鄉，讓賣茶葉的1塊錢變成3塊錢，既讓愛喝茶的人喝到好茶，又能培訓偏鄉教師，更能教育偏鄉學童。
「TFT為台灣而教」教育基金會指出，為了不讓台灣成為出身決定未來的不公平島嶼，它們透過招募青年的人才，並提供專業培訓與支持系統，讓參與TFT 計畫的青年人才，成為高需求小學的編制內教師；從教室內的改變進而深入到高需求學童家庭、社區等，打破台灣教育不平等的結構性問題，賦予高需求孩童改寫自身命運的機會與能力。
「TFT為台灣而教」教育基金會目前已服務台灣8個縣市、50個鄉鎮市、送出269名受培訓過的計畫成員、陪伴超過6000名以上的高需求學童；除在投身第一線，TFT更希望計畫的成員在計畫結束後，帶著經驗成為「TFT 校友」，持續在社會創新職涯、教育新創組織及教育系統等領域深耕，串連各個領域持續發揮影響力，一同改變台灣教育不平等。