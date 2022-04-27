睡醒驚見「戶頭多15萬」！他接銀行一通電話 曝結局氣炸
現今網路銀行發達，不但可以即時知道帳戶餘額是多少，也可以線上轉帳，相當方便，不過卻也容易發生差錯，就有一名網友透露，他睡到一半突然接到銀行電話來電，告知有客戶匯錯15萬到他的戶頭，希望能幫忙歸還，而事件結局曝光後，也讓其他網友紛紛搖頭嘆：「真的不檢查好，還要麻煩別人。」
該名網友昨（26）日在Dcard中貼文，他以「睡到一半戶頭多了15萬」為題，表示睡到一半接到陌生來電，對方稱自己是LINE Bank銀行客服，有位客戶匯款時匯錯帳戶，金額是15萬1000元，希望能將款項匯回原戶頭，原PO檢查網銀帳戶後，發現真的有這筆錢，也打了165反詐騙專線求證，確定此事為真。
更扯的是，對方還說過去也有匯錯一次3000元到原PO的戶頭，希望他能一起還款，讓原PO當場傻眼，「瞬間起床氣都起來了…三字經五字經都在腦中浮現一遍」，而當他把匯款細項填好，準備還款時，發現自己帳戶限額是一月5萬，不但得將匯款限額提高到一天10萬，還得分兩天匯錢，忍不住怒喊：「奉勸大家在匯款前要再三確認匯款資料是否正確，不要自己的辛苦錢飛掉了同時也造成其他人的困擾！」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也遇過這樣的狀況，我還請半天假處理這種事」、「真的不檢查好，還要麻煩別人」、「我也轉錯過，但不用那個人幫我轉回，是銀行直接確認扣除電匯費轉回的」、「我上次睡醒滑手機系統也是跳出有五萬入帳，我想說躺著就有錢賺嗎？後來還致電銀行請他找失主，害我花兩個月分開匯款才完成」、「小心，被當成詐騙」、「兩次都匯錯到底多粗心…我轉10塊都會核對好幾次欸，更何況這麼大筆的錢」。
也有網友建議，「最好的辦法當然是面交還款，順便跟對方要求通勤費跟匯款手續費。匯錯款本來就是錯在對方，你除了通知銀行將這件事告知對方外，根本不需要再多做什麼事」。（編輯：賴禹妡）