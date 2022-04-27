面試「每10秒」被打斷一次！科技男崩潰 內行曝背後用意
在求職路上，面試絕對是能否獲得工作的重要環節，公司主管除了會藉此了解求職者外，也會透過各式提問試探對方的能力和個性，一名網友就分享在Google面試的過程，提到自己在回答問題時，每10秒左右就會被打斷，讓他感到有些挫折，並詢問眾人，面對此情況會怎麼做？
原PO在PTT發文提到，在Google面試開始後，面試官出完第一道題目後，便開始頻頻發問，原PO在過程中不僅無法順利回答，甚至每10秒左右就會被對方打斷，並被要求寫下目前解題的進度，導致思考無法延續，面對如此高壓的面試，原PO雖然表示能夠理解，也知道時間有限，但「但我自願浪費個幾分鐘思考可以嗎？」
原PO接著說道，「我不是在抱怨他們的面試，只是提供大家一個往後練習的方向，如果剛看到題目就有人不停的驅使你講一些東西，你必須一直把想到的東西寫下來，即使你現在想的，離真正答案還很遠也要寫，因為平常練習時不太會有這種習慣，但實際面試時可能就是會這樣。
貼文一出引發熱議，有內行網友也解釋，面試官是為了要評估「溝通和解決問題」的能力，「面試又不是考試，還要看你討論思考的過程及溝通」、「如果需要靜下來想個一分鐘當然可以 ，但也是要講阿，而且講你為什麼想花時間想這個，都是重要溝通」、「除了coding和演算外，也會看溝通和problem solving，他們不是只要正確答案，還想知道如何達到」、「講得沒錯，一邊解題就要一邊說出自己想法了」、「真的是這樣，幾乎所有外商考code都是這樣的」。（編輯：張志浩）