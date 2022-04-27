台灣「骨灰級網站」不敗25年！全場點開痛哭：還天天更新
不少7、8年級生回憶起青春歲月，總是會開始默默懷念童年過往。對此，就有網友點出台灣「骨灰級網站」至今仍存活25不敗，震驚表示「這是不是很扯？」隨即釣出過來人們不禁懷念直喊「而且還是天天更新！」
原PO於PTT八卦板上發文，指出最近突然點開童年網站「史萊姆的第一個家」，這一點開便讓他相當震驚，表示「本來想問大家懷念的網站，像是以前電腦課會點來看，但現在已經不在的那種，結果發現哇Ｘ，史萊姆的第一個家還在，已經25年了！」因而嚇壞詢問「這是不是很扯，有卦嗎？」
貼文曝光後，瞬間讓不少7、8年級生喚回童年記憶，懷念直呼「而且還繼續在更新才屌吧」、「他根本不需要第二個家，不知道當初取名時算不算過度擔心」、「元老站長應該會當阿公了吧」、「而且還是天天更新」、「痛哭流涕+1」。
據了解，台灣知名網站「史萊姆的第一個家」（slime's first homepage）創立於1997年，其中「好玩遊戲區」更提供不少單機遊戲如「紫色恐怖」、「小朋友下樓梯」等，陪伴不少7、8年級生度過童年。
讓網友們最意外的是，小時候常用的網站如無名小站等都已經走入歷史，但直至今（27）日，「史萊姆的第一個家」仍繼續於公告處不斷更新資訊，不免讓人感到十分懷念。（編輯：陳雅雲）