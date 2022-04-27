她停車少看「3個字」！付錢見5位數哭了：多到機器不能繳
熱門商圈周遭總是設立許多停車場，供遊客使用，而每間停車場收費的方式不同，就有一名網友表示，她將愛車放在停車場7天，去取車時發現停車費竟破萬元，讓她當場傻住，這才發現漏看了「無上限」的規則，貼文曝光後立即引起熱議，網友們也嚇壞喊：「沒上限的光是過夜就很恐怖了⋯」
該名網友在臉書「爆廢公社」中貼文，她表示將愛車停在停車場7天，要去繳費時發現居然停車費要1萬多元，差點當場吐血，後來才得知漏看了「無上限」的規則，「我知道是我自己沒看清楚的問題最後我也是繳費了」，甚至停車費多到機器不能繳，還要保全人員特地來收費，讓她哭喊：「提醒大家，路邊要停車場一定要看清楚睜大眼睛，嗚嗚我的錢錢⋯」
貼文一出，網友紛紛留言，「我也沒看清楚過，它沒當日最高，結果隔天來牽車1080」、「台中很多停車場都跟搶錢差不多」、「停著停著，就買下了整個停車場了」、「要停到這麼久的話，車停家裡坐小黃才是好辦法」、「沒上限的光是過夜就很恐怖了」、「我今天停了20分鐘60元的車位⋯停之前沒看清楚，停了3小時左右快600」。
也有網友認為，若停車場已把規則寫得一清二楚，消費者就應該仔細閱讀，「停7天我真的會勤勞點找停車格停」、「以後先看有沒有上限」、「字很大而且也不是全台最貴的停車場」、「人才，總是買得起車，看不清楚停車費」、「我看過滿多沒有當日上限的欸⋯有的是平日有單日上限，假日無上限，很多規則的」、「我搞不懂，已經打算停這麼多天，竟然不仔細看一下停車場收費方式？繳個學費我看也是很合理的」。（編輯：賴禹妡）