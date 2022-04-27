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男友媽幫全家買頭等艙！獨留她經濟艙　地勤1句助攻分手

▲一名英國女網友抱怨，某次和男友全家旅遊，但男友媽幫全家安排頭等艙，卻獨留她一人經濟艙。（示意圖／翻攝pixabay）
▲一名英國女網友抱怨，某次和男友全家旅遊，但男友媽幫全家安排頭等艙，卻獨留她一人經濟艙。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 12:25:282022-04-27 12:27:17

不少人與另一半交往許久後，都希望能與對方的家人親近。不過，就有一名英國女網友抱怨，前陣子和男友全家一起至墨西哥度假，但抵達機場後才發現，男友媽幫全家人買了頭等艙位置，獨留她一人在經濟艙，之後因地勤勸告「一句話」讓她下定決心分手。

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根據英國媒體《鏡報》報導，一名女網友於社群論壇Reddit上分享，表示前陣子男友全家邀請她至墨西哥旅遊，且強調是男友父母出錢。但女子坦言，交往至今發現男友母親並不喜歡她，除了常貶低她父母職業是藍領階級的工人以外，甚至還看不起她所從事的護理工作。

而到了旅遊當天，她抵達機場後，才發現男友媽為全家人買了7張頭等艙座位，卻僅留她一人坐經濟艙，甚至狠酸「反正妳也習慣坐經濟艙了，這次剛有又有張免費的機票，妳應該感到榮幸。」而男友也沒所作為，讓她瞬間大受打擊。她之後強忍著淚水，目送男友一家人前往頭等艙的貴賓通道，自己則孤獨地走進人龍中排隊。

▲男友媽獨留她一人去經濟艙。（示意圖／翻攝pixabay）
▲男友媽獨留她一人去經濟艙。（示意圖／翻攝pixabay）
排隊過程中她一直忍著淚水，直到準備託運行李時，因行李超重只好多付費用，但當她準備付款時，竟看見男友媽媽一臉得意的樣子，讓她終於忍受不了，直接將怒火全發洩在地勤身上，最後甚至開始流淚。

地勤見狀反而沒有生氣，甚至上前關心她，還勸告「不要和那個家族一起去旅行，他們瞧不起妳」，她聽完這段話也下定決心，拿著行李離開隊伍，走向男友哭訴這些遭遇使她難受，但男友卻不認為有什麼問題，讓她心寒狠出提分手。

▲女網友聽完地勤的勸告，下定決心分手。（示意圖／翻攝pixabay）
▲女網友聽完地勤的勸告，下定決心分手。（示意圖／翻攝pixabay）
不僅如此，她離開前甚至怒飆男友媽粗俗話語，接著瀟灑轉身離開。女網友指出，分手後前男友還是不斷騷擾她，甚至質問她「為什麼對他媽媽那樣做」，還批評她最後一刻反悔走人，浪費了所有人時間和金錢。

貼文一出，不少人皆力挺她的做法，認為「男友根本媽寶」、「擺明看不起你何必給她好臉色看」、「地勤說的沒錯，如果妳上了飛機，整個假期都會受到這樣的對待，為自己挺身而出絕對是正確的決定」、「妳在男友的關係上浪費了足夠多的時間，他還不為妳挺身而出」。（編輯：陳雅雲）

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