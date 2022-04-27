Google地圖闖「異次元入口」！台中妹震撼 神秘真相抖出
現今科技發達，不少人都會利用Google地圖查詢路線，甚至透過街景功能了解當地狀況。不過，就有女網友使用Google地圖時，意外發現闖入台中「異次元入口」，甚至笑稱畫面像似家中印表機沒墨水一樣。而詭異的照片曝光後，也引來行家抖出背後真相。
原PO於Dcard上分享，表示近日利用Google地圖查詢路線時，意外發現當點擊至台中環中東路五段的高架橋下時，街景畫面竟突然出現雜訊，可見許多彩色線條顆粒。如果詭異的場景，也讓原PO幽默稱就像是家中印表機沒墨水一樣，「進去的時候感覺好像進入什麼神奇的異次元入口一樣，第一次看到覺得很有趣分享給大家」。
照片一曝光，也引來不少網友搞笑留言，「難道還有人不知道那段路是進入異次元的入口嗎」、「那裡有個蟲洞啊」、「領域展開」、「趕快離開！那代表你進入別人的圓了」、「中華路二段55號收到！」、「這是台灣進入魔法世界的通道，妳怎麼透露給這些麻瓜了，妳會造成魔法部工作量大增的」。
其中就有行家猜測真相，認為「有可能是因為相機需要隨時維持紀錄狀態，但是要考量到行車速度所以需要把快門速度拉高、為求安全也會把光圈縮小，但是這樣會導致曝光不足，說人話就是照到的是一片黑。最後為了求有辦法照到周遭街景，就會變成ISO整個爆掉，也就是景色有了但是雜訊也會跟著高起來。這也是為什麼測速照相一般都會配閃光燈，就是為了避免因為各種數值導致的動態模糊、焦對不上或是雜訊爆炸而產生爭議」。（編輯：陳雅雲）