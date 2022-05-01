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LINE「免費神功能」消失了！用戶抓包愣住：實在有點可惜

▲LINE在台灣可以說是最多人使用的通訊軟體之一，其因為免費又能傳訊的通話功能，成為時下聯繫親友的最佳工具。（示意圖／shutterstock）
▲LINE在台灣可以說是最多人使用的通訊軟體之一，其因為免費又能傳訊的通話功能，成為時下聯繫親友的最佳工具。（示意圖／shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-05-01 07:00:00

LINE在台灣可以說是最多人使用的通訊軟體之一，其因為免費又能傳訊的通話功能，成為時下聯繫親友的最佳工具。不過，近日就有網友在整理LINE的時候，意外發現多年前，LINE曾經多次推出「免費試用的主題功能」，但至今除了貼圖之外，已經沒有這種活動，讓不少用戶瘋狂回憶，直呼「實在有點可惜！」

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原PO在「Dcard」貼文指出「剛剛隨意翻了一下自己的主題，才發現以前都會用那種免費主題試用90天的，以前都不以為意看到有就下載，結果剛剛點了一下，發現原來以前有這麼多主題可以免費試用90天！看了好療癒，不過話說現在都沒有免費的了對不對？

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▲網友發現以前LINE經常有「免費試用主題」的功能，但如今卻已經消失。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「對！已經很久沒有了！上次是2021/02的新年試用.....嗚嗚」、「我記得最早期還有限時免費主題無限時的，但你更新過後主題就不見了，哭哭」、「而且也超久沒有主題特惠了」、「主題超少特價的....現在都送免費貼圖」、「我超喜歡之前的新年熊大的免費試用，超可愛的，可惜時間過了就沒了」、「一定是被發現bug，就沒有免費主題可以用了」、「人家也要賺錢麻.....只是還是會覺得可惜」、「只要有免費的主題， 那陣子大家的主題都是一樣的XD」

事實上，除了「免費主題試用」的功能消失之外，也有網友提到「現在購買主題進入LINE畫面是原廠的，不是主題的.....超想哭」、「本來安卓手機買主題也是有封面，現在都變原廠了哭哭」，而這源自於LINE先前就有公告，「為配合Google的政策與系統設計之變更，主題的應用程式啟動畫面僅支援綠色的LINE預設啟動畫面」，只要是12.5.0以上的版本，2022年3月為止販售的主題都會變成綠色的LINE預設啟動畫面，讓不少安卓用戶網友感到可惜，而iOS用戶則原本就無此功能，因此也笑道「早就習慣」！

▲近日有網友好奇詢問「Line在台灣屌打其他軟體的原因是？」而引起用戶們點出3優勢。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲LINE現在不論是iOS用戶還是安卓用戶，開啟時都是LINE綠頻的預設畫面，主題封面已經消失，也讓不少網友覺得可惜。（示意圖／記者陳雅雲攝）
不過，雖然「免費主題試用」的功能消失，但LINE在近幾年積極推動貼圖文化，經常在不定時的特別節日，一口氣大放送多組免費貼圖，民眾只要加入特定LINE官方帳號，就能享有免費貼圖使用90天~180天不等，也是深受用戶的喜愛，熱愛貼圖的你，不妨時常刷刷看貼圖專區的「活動」，說不定能挖到許多寶哦！（編輯：張嘉哲）

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