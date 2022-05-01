LINE「免費神功能」消失了！用戶抓包愣住：實在有點可惜

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貼文一出，網友紛紛回應「對！已經很久沒有了！上次是2021/02的新年試用.....嗚嗚」、「我記得最早期還有限時免費主題無限時的，但你更新過後主題就不見了，哭哭」、「而且也超久沒有主題特惠了」、「主題超少特價的....現在都送免費貼圖」、「我超喜歡之前的新年熊大的免費試用，超可愛的，可惜時間過了就沒了」、「一定是被發現bug，就沒有免費主題可以用了」、「人家也要賺錢麻.....只是還是會覺得可惜」、「只要有免費的主題， 那陣子大家的主題都是一樣的XD」
事實上，除了「免費主題試用」的功能消失之外，也有網友提到「現在購買主題進入LINE畫面是原廠的，不是主題的.....超想哭」、「本來安卓手機買主題也是有封面，現在都變原廠了哭哭」，而這源自於LINE先前就有公告，「為配合Google的政策與系統設計之變更，主題的應用程式啟動畫面僅支援綠色的LINE預設啟動畫面」，只要是12.5.0以上的版本，2022年3月為止販售的主題都會變成綠色的LINE預設啟動畫面，讓不少安卓用戶網友感到可惜，而iOS用戶則原本就無此功能，因此也笑道「早就習慣」！
不過，雖然「免費主題試用」的功能消失，但LINE在近幾年積極推動貼圖文化，經常在不定時的特別節日，一口氣大放送多組免費貼圖，民眾只要加入特定LINE官方帳號，就能享有免費貼圖使用90天~180天不等，也是深受用戶的喜愛，熱愛貼圖的你，不妨時常刷刷看貼圖專區的「活動」，說不定能挖到許多寶哦！（編輯：張嘉哲）