石二鍋有APP「為何堅持現場排隊」？理由心碎：遇過才知
台灣人一年四季愛吃鍋，其中王品集團旗下火鍋品牌「石二鍋」，近年來因價格平價且高CP值而人氣暴漲，成為許多人心目中的小火鍋霸主。對此，就有女網友好奇詢問「石二鍋還值得去排隊嗎？」而意外釣出過來人分享，就算有APP訂位，也堅持現場排隊等待的主因。
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己從來沒吃過石二鍋，「每次看到很多人排隊就滅火！」她坦言，許多人都點名石二鍋高CP值，讓她納悶詢問「跟吃錢都這種涮涮鍋差別在哪裡，是不是那麼值得吃呢？」
問題一出，就引來鐵粉們大力推薦，「我覺得還是很好吃阿！想吃就吃想這麼多」、「很好吃！同價格帶算是很乾淨衛生了，跟其他平價小火鍋比起來，品管方面直接屌虐」、「我覺得石二鍋比九成以上同價位的好吃很多耶」。
甚至還有人建議可使用APP訂位，「有APP可以預約是不會用喔」、「生意超好，沾醬選擇很多是最大優勢吧！我朋友都先APP訂位」、「可以線上抽號碼牌，還可以看到幾號了，自己抓時間出門」、「都先抽號碼牌，逛一逛就輪到了」。
但也有人表態，就算使用APP訂位後亦堅持現場排隊，坦言「用APP抽號碼牌，慢慢摸到了現場想說過號候補三位，結果他叫我抽號碼牌，完全不知道只能重抽」、「建議提早幾個號到，有時候排很久時中間會跳好幾個號」、「有時候抽完我還是會在現場，就超怕過號」、「現在過號，直接取消資格」。（編輯：陳雅雲）