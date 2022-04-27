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小二女兒突把媽媽鎖門外？「背後用意」撩爆全場：太貼心

▲有網友分享，小二的女兒因為媽媽身體不舒服擔心染疫，因此把媽媽關在房門外，小小年紀就有如此高的防疫意識，也讓看完貼文的網友紛紛大讚「太貼心」。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友分享，小二的女兒因為媽媽身體不舒服擔心染疫，因此把媽媽關在房門外，小小年紀就有如此高的防疫意識，也讓看完貼文的網友紛紛大讚「太貼心」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-27 16:54:02

近日國內本土疫情持續延燒，日常生活防疫的相關措施也再次被許多民眾重視，而近日也有位網友則分享，就讀小二的女兒某天竟然把媽媽關在房門外，原因是媽媽身體不舒服擔心染疫，小小年紀就有如此高的防疫意識，也讓看完貼文的網友紛紛大讚「太貼心」、「教得好好」。

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原PO在Dcard以「被拒之門外的媽媽」為題發文，先是提到最近疫情嚴重，自己女兒則是家裡的防疫小尖兵，回到家都會監督大家洗手、洗腳、換上乾淨的衣服，接著她提到，前陣子自己因為全身痠痛、頭痛等症狀發生，當下超怕自己確診，因此就帶著口罩到女兒和阿嬤一起睡覺的房間尋找耳溫槍。

▲（示意圖／取自freepik）
▲原PO女兒是家中的防疫小尖兵，回到家都會監督大家洗手、洗腳、換衣服。（示意圖／取自freepik）
原PO表示，打開房間門後，女兒隨即將耳溫槍遞給自己，並立刻關起門詢問「媽媽你確診嗎？趕快上樓吧」，原PO當下詫異地表示「直接把我關在門外，連跟我講話都要隔著門？防疫意識真的很高」，隔天原PO快篩顯示陰性後，女兒則開心的討抱，並強調「如果媽媽確診，我會把妳關起來」。

貼文曝光後，許多網友稱讚「妹妹好可愛，保護意識很高欸」、「保護自己的意識真的很高，而且會考量一些因素，這方面也不會造成媽媽的困擾，是個乖小孩」、「好萌好可愛」、「我突然也想要一個女兒了」、「女兒很棒！媽媽也教得好」、「女兒的防疫概念很好，以後生孩子我也想要女生，太貼心了」。

而原PO也在留言區補充，因為防疫已經維持兩年了，自己的女兒很想去海生館和韓國，但遲遲無法完成願望，因而非常討厭疫情；此外，也由於全家只有她還沒有打疫苗，讓她覺得一個人生病，全家都要被關起來，她只會更無聊，所以才衍生她成為防疫小尖兵的結果。（編輯：張志浩）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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