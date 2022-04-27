小二女兒突把媽媽鎖門外？「背後用意」撩爆全場：太貼心

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原PO表示，打開房間門後，女兒隨即將耳溫槍遞給自己，並立刻關起門詢問「媽媽你確診嗎？趕快上樓吧」，原PO當下詫異地表示「直接把我關在門外，連跟我講話都要隔著門？防疫意識真的很高」，隔天原PO快篩顯示陰性後，女兒則開心的討抱，並強調「如果媽媽確診，我會把妳關起來」。
貼文曝光後，許多網友稱讚「妹妹好可愛，保護意識很高欸」、「保護自己的意識真的很高，而且會考量一些因素，這方面也不會造成媽媽的困擾，是個乖小孩」、「好萌好可愛」、「我突然也想要一個女兒了」、「女兒很棒！媽媽也教得好」、「女兒的防疫概念很好，以後生孩子我也想要女生，太貼心了」。
而原PO也在留言區補充，因為防疫已經維持兩年了，自己的女兒很想去海生館和韓國，但遲遲無法完成願望，因而非常討厭疫情；此外，也由於全家只有她還沒有打疫苗，讓她覺得一個人生病，全家都要被關起來，她只會更無聊，所以才衍生她成為防疫小尖兵的結果。（編輯：張志浩）
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