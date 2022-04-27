戶外運動可免戴口罩？專家曝「這位置」是咳嗽雷區：要避
最近COVID-19在台灣疫情急速上升，即便目前現行戴口罩的規定中，有些例外情形得以免戴口罩，例如於山林（含森林遊樂區）、海濱或是室內外從事運動等，雖然如此，但仍然會遇見旁人忍不住咳嗽的情形，對此國外就有專家提醒，即便戴著口罩最好也保持社交距離，因為還是有危險「雷區」。
根據外媒報導，比利時的KU Leuven以及荷蘭TU Eindhoven兩間大學日前共同研究指出，無論人類在行走或是跑步時，因咳嗽或是打噴嚏製造出的飛沫，較大的顆粒會迅速落在地上，但是小顆粒則會殘留在空氣中慢慢飄浮後才會漸漸烙下，因此最容易受到飛沫感染的位置，就是在「咳嗽者的正後方」。
除此之外，如果咳嗽者與被傳染者肩並肩，或是被傳染者站在與咳嗽者保持一定距離的斜對角處，則相對風險比較小，但是如果加上風速的影響，與正在行進（走路、慢跑或是跑步）中的人，最好與對方保持4到5公尺才算安全距離，若是騎自行車則最好保持10到20公尺以上。
另外由於飛沫也可能附著在衣物上，因此也建議回家後最好立馬上洗手並且即換下衣服，以反折方式放置室外通風處或是直接清洗，降低受到感染的風險，現在一起來看看研究專家的影片吧！（編輯：陳珮瑜）