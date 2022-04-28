麥當勞出現「隱藏神品」？她曬照全場秒服了：絕對會買
知名速食品牌麥當勞是許多小資族最愛的美食之一，除了經典品項之外，更是推出許多新品征服顧客的胃，就有一名網友在吃地瓜薯條時，突發奇想改造，竟將整包薯條變成地瓜球，作法讓網友驚呼：「有創意，給讚！」
該名網友昨（27）日在Dcard中貼文，她以「麥當勞隱藏新品！？」為題，表示麥當勞推出地瓜薯條轟動全台，而她買來吃時，想起了當年的小熊餅乾之亂，因此將薯條丟進飲料杯中，並蓋起來狂搖，10分鐘後竟然得到一顆完整的地瓜球，「雖然長得很…不美觀，但我還是灑了黑胡椒粉把它嗑了，沒有浪費食物喔」，她吃完後也分享味道：「意外不錯！」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「看了就飽了」、「有創意，給讚」、「感覺當原PO的男友會很幸福」、「這樣妳也可以，笑死」、「我服了」、「小熊餅乾已經不能滿足妳了嗎」、「這個能搖成球，酷」、「糞金龜是妳」、「麥當勞真的賣地瓜球我絕對買」、「這地瓜球看起來好扎實」。
不過，也有網友倒退三步，搖頭喊，「我看了什麼」、「看起來變難吃惹」、「食物毀滅者4ni？」、「吃飽太閒嗎」、「不要玩食物啊」、「都幾年了還在搖」、「正常的嗑薯條很難嗎」、「這樣有比較好吃嗎？無法理解」、「賣相頗糟」。（編輯：賴禹妡）