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肯德基點餐見「1神區」消失！店員親口證實　鐵粉秒哭暈

▲肯德基除了經常推出新產品外，許多經典品項也是眾多顧客的最愛。（示意圖／取自unsplash）
▲肯德基除了經常推出新產品外，許多經典品項也是眾多顧客的最愛。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 08:01:11

知名速食店肯德基除了經常推出新產品外，許多經典品項也是眾多顧客的最愛，不過近日就有網友想到肯德基點ABC自由選，卻發現菜單已經沒有這個選項，而是被更改為輕鬆選，搭配的品項也全數換掉，讓大批鐵粉看了崩潰直呼：「玉米濃湯還被改掉，現在吃肯德基的理由就剩下蛋撻！」

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該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「肯德基ABC自由選」為題，表示因為沒有很餓，打算到肯德基買ABC自由選來吃，未料到了櫃檯看菜單才發現，已經被改為「輕鬆選」，裡頭搭配的品項也完全不一樣，讓他崩潰喊：「有迷有ABC自由選不自由的八卦，是全台門市都改掉了嗎⋯QQ」 

▲（圖／翻攝自PTT）
▲原PO想到肯德基點ABC自由選，卻發現菜單已經沒有這個選項，而是被更改為輕鬆選。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，不少鐵粉看到消息忍不住哭喊，「看官網也沒有自由選，應該沒了」、「感覺很早就想收了吧，每次去都沒漢堡」、「以前都點堡/腿條＋蛋塔/大福都沒了QQ」、「沒有麻糬冰淇淋了嗎，哭哭」、「玉米濃湯還被改掉，現在吃肯德基的理由就剩下蛋撻」、「5塊雞也沒了」、「哭啊附餐雞米花變成地瓜球」。 

另外，也有網友透露，「昨天買確實只剩這三個選項」、「ABC套餐食物如圖固定，飲料可換」、「沒有自由選了，現在只有綁定好的輕鬆選」、「今天去店員跟我講改了，看到直接傻眼，不能自由選了」、「主餐固定，配餐薯條可以加大，飲料可以換/加價換」。（編輯：賴禹妡） 

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