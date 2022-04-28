COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

地表最強小資女！4年靠「1招」狂存240萬　24歲就爽買房

▲南韓24歲YouTuber郭智賢由於非常擅長存錢，靠著認真的「獨門省錢法」，在4年之間就存到台幣200萬元，一舉買下房子。（圖/YouTube/SBS story）
▲南韓24歲YouTuber郭智賢由於非常擅長存錢，靠著認真的「獨門省錢法」，在4年之間就存到台幣200萬元，一舉買下房子。（圖/YouTube/SBS story）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 07:59:38

在現今社會當中，買房是不少人的最終目標，但隨著房價日趨升高，不少人苦嘆「現在要買房真的太難」！不過，近日一名南韓24歲YouTuber郭智賢由於非常擅長存錢，靠著認真的「獨門省錢法」，在4年之間就存到台幣240萬元，一舉買下房子，讓不少人大吃一驚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭智賢日前接受南韓SBS節目《生活的達人》採訪，透露自己的月薪大約是韓幣200萬元（約台幣4.7萬元），她表示，雖然薪水不是說非常高，偶爾也會領得比較少，但如果勤奮一點多加點班，還可以多賺取約5千台幣，在收入上面已經主動出擊增加自己能存款的數目。

不過，郭智賢坦言「收入其實不是重點，支出也要節制、精打細算才是存錢重點！」她大方分享自己的日常生活，表示自己在去年12月吃飯上的花費，甚至只有韓幣7060元（約台幣170元），對於想省錢的人來說，可能會是吃泡麵或者餓肚子，但她則是採取小資省錢法，認真的參與各種APP以及網站的集點優惠活動，有時光新加入會員就能得到很棒的折價券或點數，累積到足夠的點數就能去換所需的物品。

▲
▲郭智賢常常透過官方活動、APP集點活動獲得許多免費的食物。（圖/YouTube/SBS story）
例如她會去搜集即溶咖啡的包裝盒，把盒上的數字登錄到集點APP，就可以立刻得到300點，相當於韓幣300元（約台幣7.1元），每掃一張購物收據也能得到50點，也會上網參加各種問券調查、參加官方活動，搜集大量點數之後跑去兌換贈品或者食物，不需要的贈品或食物還可上網拍賣，或多或少都是不無小補。

另外，就是少吃外食，郭智賢坦言「有時候下班回家其實很累，很想要叫外送來吃，但自己下廚才能省錢，所以還是會逼自己動手做料理！」為此，她的冰箱內也充滿不同種類的食材，甚至還開了YouTube頻道分享料理花樣，而平時也會努力用走路的方式省交通費，所以4年之內才能存到200多萬！郭智賢說「儘管家境並沒那麼好，但為了讓家人有個依靠，才會如此拼命存錢，自己的人生要自己負責」極致省錢法也讓不少網友讚嘆不已，封她為「地表最強小資女」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲郭智賢也開啟YouTube頻道，拍攝日常自己下廚的生活模式。（圖/YouTube/SBS story）

勾惡認了「真實身分」！爆遭出賣設局　倒數7天見連千毅

鳳梨深夜轟爆連千毅！辣模爆「案外案」　直播內幕全抖出

《來吧！營業中》爆錄影失誤！台灣餐廳秘密曝　觀眾傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀