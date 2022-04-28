地表最強小資女！4年靠「1招」狂存240萬　24歲就爽買房

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不過，郭智賢坦言「收入其實不是重點，支出也要節制、精打細算才是存錢重點！」她大方分享自己的日常生活，表示自己在去年12月吃飯上的花費，甚至只有韓幣7060元（約台幣170元），對於想省錢的人來說，可能會是吃泡麵或者餓肚子，但她則是採取小資省錢法，認真的參與各種APP以及網站的集點優惠活動，有時光新加入會員就能得到很棒的折價券或點數，累積到足夠的點數就能去換所需的物品。
例如她會去搜集即溶咖啡的包裝盒，把盒上的數字登錄到集點APP，就可以立刻得到300點，相當於韓幣300元（約台幣7.1元），每掃一張購物收據也能得到50點，也會上網參加各種問券調查、參加官方活動，搜集大量點數之後跑去兌換贈品或者食物，不需要的贈品或食物還可上網拍賣，或多或少都是不無小補。
另外，就是少吃外食，郭智賢坦言「有時候下班回家其實很累，很想要叫外送來吃，但自己下廚才能省錢，所以還是會逼自己動手做料理！」為此，她的冰箱內也充滿不同種類的食材，甚至還開了YouTube頻道分享料理花樣，而平時也會努力用走路的方式省交通費，所以4年之內才能存到200多萬！郭智賢說「儘管家境並沒那麼好，但為了讓家人有個依靠，才會如此拼命存錢，自己的人生要自己負責」極致省錢法也讓不少網友讚嘆不已，封她為「地表最強小資女」。（編輯：張嘉哲）