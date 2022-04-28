為何台灣很少敞篷車？眾點「1關鍵」超殘酷：根本開不了
敞篷車不但外觀好看，又能享受兜風的快感，近日就有網友想入手一台敞篷車，卻發現在台灣的路上都沒見過有人開篷，因此相當猶豫要不要趁早買，貼文一出，立馬出現許多網友勸退，直呼：「雨多空氣差，旁邊一堆機車族看你看光光！」
該名網友昨（27）日在PTT貼文，他以「在台灣開敞篷是一件奇怪的事嗎？」為題，表示近期想買敞篷車，不過他發現，在台灣好像很少看到有車在路上開篷，尤其是西半部，讓他好奇問：「買敞篷真的要趁年輕嗎？買了之後真的敢在路上開篷嗎？感覺開篷很有趣。」
貼文一出，不少網友秒潑冷水，「其實在世界上大部份地方開篷都是罕事，否則敞篷車的選擇也不會這麼少」、「烏賊車會讓你不想開篷XD」、「出一趟車，回家鄰居還以為你是工人」、「開一開變兵馬俑」、「中南部不適合，北部東部OK」。
也有網友指出，氣候及環境是最重要的關鍵，「超濕熱的天氣開敞篷，別人只會覺得好笑」、「雨多空氣差，旁邊一堆機車族看你看光光」、「北部三不五時就下雨真的OK嗎」、「空氣、還有下雨是最大問題」、「空氣差，敞篷打開＝接落塵」、「常下雨，空氣又差」、「台灣這空氣品質你敢開篷」。（編輯：賴禹妡）