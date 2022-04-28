軟性封城在家自煮？買書送「1公斤米」 社畜食譜網笑翻
本土疫情爆發帶動自煮潮再起，尤其台北市長柯文哲拋出「軟性封城」議題，若防疫專責病床數量不夠用，打算壓制餐廳內用、停課、鼓勵遠距上班，消息一出，立刻引發少數市民囤積物資，業者也觀察到，自疫情升溫起，食譜、飲食書籍銷售成長達8成。誠品線上祭出買書送米活動，買書單筆滿1000元，就加送1公斤有機米。
疫情改變生活型態，民眾個個變身小當家，誠品書店觀察發現，自煮防疫帶動飲食書籍銷售大幅成長，自疫情升溫起，食譜、飲食相關書籍銷售便成長達8成。愈來愈多讀者關注如何提升免疫力，因應防疫而生的《吃出免疫力的大蒜料理》，將有「防癌之王」美名的大蒜變成料理主角；集結逾百道愛心食譜的《媽媽便當店》，傳授省時便當菜單、高效烹飪撇步。
矚目書籍還有用童趣畫風展現台灣在地飲食文化的《台灣早餐地圖》，還有厭世社畜們看了深有同感的超ㄎㄧㄤ食譜《租小套房還硬要煮》，刻意使用「中華民國美學」的排版風格加上幽默筆觸，在網路曝光立刻吸引高度關注，還有網友以為是惡搞Ｐ圖，沒想到是貨真價實的食譜書。誠品線上也宣布，即日起至5月31日前，在誠品線上買書送米，全圖書單筆消費滿1000元，免費加送1公斤包裝花東縱谷有機米，送完為止。
民眾重啟自「煮」管理，誠品表示，去年三級警戒期間，誠品知味的生鮮食品業績成長逾10倍，如今疫情再度嚴峻，料理食材、生鮮蔬果、居家食器等品類銷量已明顯成長35%。誠品生活文創平台expo與誠品知味聯手推出百項居家存糧，包括「清粥小菜SET」、台式漢堡配大冰奶，超過百種餐食、配料、飲品及食器等，讓自煮新手也能華麗上桌，5月31前於誠品生活松菸店expo門市、信義店誠品知味市集，部分早餐食品打8.8折，誠品線上也有參展商品5折起。