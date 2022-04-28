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防突發事件混亂重演！高鐵深夜演練「運轉變更旅客接駁」

▲台灣高鐵針對加強車站站內廣播及引導旅客轉乘接駁進行演練。（圖／台灣高鐵）
▲台灣高鐵針對加強車站站內廣播及引導旅客轉乘接駁進行演練。（圖／台灣高鐵）

編輯中心／綜合報導

2022-04-28 10:14:40

本（4）月1日，東南水泥因施工不慎發生工安意外，使得高鐵電力異常，台南-左營區間被迫停駛，影響高達11餘萬名旅客行程，台灣高鐵為了改善突發事件轉乘接駁調度，27日深夜至今（28）日清晨，在高鐵台南站進行「運轉變更旅客接駁」應變演練。

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台灣高鐵指出，希望透過落實人員日常訓練、加強與外援單位間之協調聯繫及共同作業默契，一同精進緊急事件之應處，並使站間接駁機制更加完善，提供旅客迅速、便利的接駁服務，降低因營運異常、運轉變更對旅客造成的影響。

本次演練規模盛大，總計動員高鐵員工及外援單位約250人次，高鐵公司也為求演練逼真，特別調動20部遊覽車實際參與，以便外援單位模擬站區交通管制及車輛分流措施，高鐵人員則演練加強資訊溝通及車站廣播、增設站外臨時停車月台以及分別引導旅客循序搭乘接駁巴士等項目。台灣高鐵公司特別感謝公路總局嘉義區監理所、台南市政府警察局及交通局等單位派員共同參演，使本次演習更臻完備。

而此次演練有三項重點，分別是站區交通管制、增設站外接駁巴士轉乘區以及加強導引旅客轉乘接駁。

▲台灣高鐵公司於高鐵台南站舉辦「運轉變更旅客接駁」應變演練。（圖／台灣高鐵）
▲台灣高鐵公司於高鐵台南站舉辦「運轉變更旅客接駁」應變演練。（圖／台灣高鐵）
一、站區交通管制：

鑒於4/1啟動站間接駁時，緊急調派的數十輛遊覽車同時湧入站區接駁旅客，造成道路壅塞因而影響接駁效率。經台灣高鐵公司溝通協調，未來台南市政府交通局及警察局將配合實施站區周邊交通管制，引導接駁巴士與一般車輛分流，以利接駁巴士可以迅速進入站區，將高鐵旅客接駁至其他高鐵車站繼續行程。

二、增設站外接駁巴士轉乘區：

針對4/1接駁巴士進入站區後，因大量旅客候車需求，致停車月台不敷使用狀況，本次演練特別規劃於高鐵台南站區外歸仁十二路、武當路設置11席臨時停車月台，搭配站內既有之7席公車月台運用調度，以提升接駁巴士調度效率，迅速協助旅客轉乘；另於歸仁大道設置小客車臨停載客區，以達站區車輛分流、加強轉乘接駁效果。

三、加強導引旅客轉乘接駁：

台灣高鐵公司這次也特別於演練中加入：加強車站廣播、張貼運轉公告及透過車站營運資訊顯示系統宣導等項目，將需要搭乘接駁巴士的旅客先行集中至特定區域，再跟隨高鐵工作人員引導，循序、分流至臨時停車月台搭乘接駁巴士，讓旅客可在第一時間得知轉乘資訊，順利搭上接駁車。（編輯：林莞茜）

▲高鐵站務人員演練引導旅客至臨時停車月台搭乘接駁巴士。（圖／台灣高鐵）
▲高鐵站務人員演練引導旅客至臨時停車月台搭乘接駁巴士。（圖／台灣高鐵）

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