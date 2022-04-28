婆婆砸2萬算命「逼孫改名」！媳一聽氣炸：倒過來唸看看
取名從古至今都是一大學問，除了要有好的寓意在裡頭，讓孩子帶著祝福長大以外，還不能取太特別的諧音，否則容易受到同儕嘲笑，就有一名女網友表示，婆婆特地花2萬元去算命，希望孫女可以改名，結局出爐卻讓大批網友笑翻喊：「笑到肚子痛，哪個天才取的！」
該名網友在「匿名公社」中貼文，她表示女兒出生之後身體不太好，結果婆婆竟說是女兒的姓名和本命犯沖，因此一定要改名字，更特地花了2萬元算出一堆名字給夫妻倆選擇，「還強調中間一定要用嬌字，而名字的尾部還要是花，這樣八字才會合，命才會順！」
而算命老師給出的名字有「嬌蘭 、嬌蓮、 嬌荷、 嬌櫻 、嬌棉」，這些名字爛到連公公都看不下去，婆婆卻還在一旁說很好聽很有氣質，更說不改名2萬塊等於白花，「我老公氣到當場去樓下小七提2萬還給婆婆，要她不要再干涉我女兒的事情了」，而事後婆婆只好偷偷找原PO抱怨，令她無奈回「媽，妳把嬌蘭顛倒唸唸看」，這才讓婆婆摸摸鼻子安靜下來。
貼文一出，網友紛紛留言，「笑到肚子痛，哪個天才取的」、「我朋友姓尤，算命的幫她算尤詠慈」、「我們公司之前有個女的叫素蘭，被取了超難聽的綽號」、「叫香嬌不好嗎」、「看到名字笑到瘋掉，好險先生站在同一陣線」、「我還沒點開就在想該不會是什麼嬌吧」、「看到我都嬌綠了」。（編輯：賴禹妡）