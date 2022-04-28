王品尬鍋最強非肉品？「低調神物」內行狂讚划算：是本體

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原PO說，「自助菜盤區」包含一些基本的高麗菜、白菜、火鍋料等，該有的都有，旁邊還有印有「尬」字的魚板，模樣相當可愛，「尬魚板煮完之後極力推薦沾胡椒鹽吃，非常致命」；而「春嬌調料區」，原PO表示，因為醬料部分有建議的雞油辣醬和米豆醬調配比例，但其實店家有直接調好一盅可以直接拿，雞油辣醬很香很夠味但真的滿辣的，米豆醬有點像是甜甜的豆瓣醬＋味增的感覺，「因為湯底很夠味加上這兩款醬料我都蠻喜歡的，那天就沒有再另外用醬油了」。
接著是「志明冰菓室」，原PO說，飲料機沒有常見的可樂汽水，反而是一些古早味飲品，像是大冰紅、紅心芭樂和古早味酸鹹甜，「看到忘情水我還很好奇的倒一杯來喝，恩，就是冰開水」；再來是讓他大推的「冰淇淋」，口味很特別不膩口，分別是豆奶和雪鹽花生，另外中間的牛軋糖口味其實就是綜合口味，「吃起來真的有一點牛軋糖的fu，旁邊附了很多配料可以自己加，吃完火鍋還可以自製聖代真的非常非常划算」。
至於「餐點」部分，原PO則是點「雙人套餐」，湯底選剝皮辣椒雞和辣子爆雞，附餐部分選雞肉飯跟麵線，套餐還有附炸蛋，跟甜點炸雲朵（白糖粿）；麵線味道還不錯，不會爛爛的，肉跟海鮮拼盤的擺盤應該有特別設計過，肉份量也不少；剝皮辣椒雞湯頭清爽，鍋底本身有蛤蠣、蒜頭、雞肉，而辣子爆雞味道很夠，辣度中辣，雞肉很嫩很入味。
最後，原PO也分享心得「跟一般的火鍋店的鍋底不一樣，尬鍋的鍋底真的蠻有特色，本身就很愛喝湯的我真的是有點忍不住，火鍋菜盤自助對愛吃菜的人是很不錯的選擇，所以吃的還滿飽的，附餐也蠻有風格的。另外很喜歡店內的細節都有顧到，整體裝潢都是走一個比較新潮的台式風格，不是low low的那種~算是蠻很可愛好拍，連音樂感覺都有選過，喜歡台式風格和喜歡吃火鍋的人都可以吃吃看」。
貼文一出，掀起熱議，「IG看到好多人在打卡」、「真的超好吃，CP值超高欸，尤其冰淇淋真的讓我驚為天人：）」、「尬鍋冰淇淋是本體！！！」、「白糖炸雲朵感覺很好吃欸」、「尬鍋的辣子雞超好吃，嗚嗚嗚，現在居隔超想念這個味道」、「看起來不錯欸」；但也有網友認為，「難吃」、「這間除了冰淇淋以外，其他東西都超不行」。（編輯：郭佩蓉）