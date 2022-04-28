朕沒答應你！飼主抱小貓想親親 牠出手秒拒絕：先不要
這是明明白白地被拒絕了啊！貓咪長相可愛又柔軟，總是讓奴才想要一親芳澤，不過可不是每一位喵皇都願意「近距離接觸」奴才。日本一名男飼主日前抱起愛貓想親親，不料牠卻伸手拒絕，網友看了全都笑翻了。
這名推主家裡原本養了兩隻貓咪，分別是橘色的「Emma（エマ）」以及灰白色的「Roy（レイ）」，日前又收編了一隻白色的小步舞曲貓「Norman（ノーマン）」嬌小可愛的牠很快就成為大家注目的焦點。由於已經和家人相處1個多月，男飼主常常抱著或是揹著Norman，Norman也經常向他撒嬌，因此他認為自己與愛貓已經培養出很好的感情。這天他抱起Norman放在腿上，試圖將臉埋進牠的肚子「吸貓」順便親親，不料Norman直接伸直小手，堅定地「堵」住男飼主的嘴，模樣彷彿在說：「偶不想要親親喔！」
事實上這不是男飼主第一次想親貓咪而被拒絕，先前《NOWnews》也曾經報導過「男女有別？橘貓手踏奴才臉不給抱 他嘆：對老婆都不一樣」當時男飼主也是一樣抱起橘貓Emma，牠卻將手伸直、狠狠地踏在他的臉上拒絕！
網友們看了照片後都忍不住笑說：「很直接的拒絕欸」、「這就是身為奴才的辛酸」、「貓：住手，喔不對，是住嘴！」、「即使知道自己被討厭也會說『謝謝你！』」、「應該是Emma教的」。（編輯：陳珮瑜）