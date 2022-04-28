8年級生狂買房？過來人曝「當年困境」哭了：7年級生最衰
在萬物皆漲的時代，許多人常常怨嘆自己「薪水沒有漲」，也讓生活越來越難過，其中房價的飆升更是讓一般上班族、小資族們卻步，不過有網友卻在逛PTT房板時，發現許多分享買房經驗的都是8年級生，讓他相當好奇原因為何？貼文引發熱議。
該名網友在PTT發文提到，「剛剛逛了房版，一堆八年級分享買房經驗，很多都工作幾年就買房了，也沒在管房價」，這樣的跡象，讓原PO猜測「八年級是不是一個比較敢衝的世代?」
貼文一出，許多網友回應，「我八年級，已經躺平了啊」、「8年級生很多家裡都只有一兩個小孩，父母會幫忙買屋和育兒」、「並沒有，以現在房價動不動破千萬來說，沒有長輩支援根本買不起」、「我八年級已躺平，身邊的朋友很多都買房了，爸媽贊助金額平均500w起跳，好羨慕」、「我8年級，靠自己，現在還在存頭期款」。
此外，貼文也釣出許多七年級生留言「7年級剛出社會，就遇到金融海嘯開始22k跟無薪假」、「七年級有夠衰的」、「7年級男生還要當11個月的兵，那一年，我的年薪只有6、7萬，不是60、70萬，還要自己出高鐵票返鄉或返回軍營」、「多少7年級從小被灌輸有錢就要存的觀念，結果錢的價值都被通膨吃光，還倒扣了」、「時代不同，7年級那時氣氛很不好」。（編輯：張志浩）