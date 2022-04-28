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3歲女童抖音爆紅！爸遭起底竟是男星　本尊認了隱婚生子

▲大陸一個三歲小孩「徐沐言」在抖音上非常火紅，超可愛的模樣馬上圈粉無數，被廣為轉傳，但其爸媽身分相當神秘。（圖/沐言開心醬抖音）
▲大陸一個三歲小孩「徐沐言」在抖音上非常火紅，超可愛的模樣馬上圈粉無數，被廣為轉傳，但其爸媽身分相當神秘。（圖/沐言開心醬抖音）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 13:35:52

抖音平台提供許多素人一個爆紅的機會，不少人都會在上頭製作有趣的短片，有時候成名就是一瞬間的事情。近日，大陸一個三歲小孩「徐沐言」在抖音上非常火紅，超可愛的模樣馬上圈粉無數，被廣為轉傳，不過，隨著人氣翻漲之後，其父親的身分竟然被起底，發現是「明星隱婚生子」，引發網友廣大熱議。

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仔細看過「沐言開心醬」的抖音帳號，追蹤者有20幾萬人，獲讚數更突破200萬人，人氣相當高，近日上傳新影片哭著說「媽媽，我想吃一根冰棒」，模樣可愛又惹人疼的樣子，加上其他甜甜的微笑，療癒許多網友，但該帳號卻完全不見爸媽的身影，就算有出現，也經常以帽子遮住臉，或者背對鏡頭，讓外界好奇親人的真面目。

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▲抖音三歲女童「沐言開心醬」近日爆紅，超可愛模樣圈粉無數。（圖/沐言開心醬抖音）
而就在這位小孩爆紅之後，就有網友爆料「徐沐言」的爸爸就是「十八線演員（指冷門的意思）隱婚生子」，名叫徐可，雖然被網友稱為是冷門的偶像劇男星，但徐可拍戲經驗可以說是相當足，現年32歲的他，長相俊俏，2011年因主演台灣偶像劇之父林清芳執導的《初見水晶湖》出道，近幾年更參與《北上廣不相信眼淚》、《我的奇妙男友》、《大宋北斗司》、《奮鬥吧少年》多部作品。

眼見網路討論度越來越高，徐可也在個人微博發文認了「隱婚生子」，徐可表示「2019年初春，我和我大學的初戀妻子迎來了屬於我們的雙魚座女孩，之前因為各種原因沒有跟大家及時匯報喜訊，也對所有關心我的朋友們說一聲抱歉。」透露「開心醬」是女兒給自己取的小明，理由是「吃了開心醬每天都會很開心」，貼文對女兒滿是疼愛，並向女兒喊話「媽媽和爸爸一定會陪著妳，陪妳一起長大」。（編輯：張嘉哲）

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▲徐沐言的爸爸被爆料是偶像劇男星「徐可」，引發大陸網友熱議。（圖/徐可微博）

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