待業幾個月遭面試官質疑！網建議改「這樣說」：絕對加分
許多上班族會在換工作前待業一段時間，無論是繼續進修或是選擇沉澱休息，每個人都有自己的規劃。不過就有一名網友表示自己待業空窗幾個月，開始找工作時卻遭面試官懷疑「待業太久」，引起不少網友共鳴。
一名女網友在《Dcard》以標題「待業幾個月怎麼了嗎」，表示自己畢業後已經工作10幾年都不曾間斷過，去年底11月離職後，因為即將碰上過年，因此決定好好休息，養足狀態與精神後，直到今年4月才開始找工作。未料在最近幾次面試中，都遭遇面試官以質疑口氣詢問「怎麼待業這麼久」，甚至還有用輕蔑口氣表示是否找不到工作？讓她哀怨地表示：「但說真的到底妨礙到誰了呢？不偷不搶、沒伸手跟家人要錢、沒跟別人借錢，靠自己存款，只是因為想好好休息、吃飯、旅遊，就是想什麼都不做，讓自己徹底沈澱，不懂有什麼好質疑的。」
貼文一曝光，立刻引起不少網友共鳴：「天啊！超有同感，完全打中我的心聲，我也這樣覺得，一輩子要工作的時間這麼長，待業期間難道一定要有很多理由、一定要過的多精彩多充實嗎⋯」、「真的～空窗期都會被質問欸，是都不能休息哦，有些還會因為這樣質疑你的工作能力？這兩者根本沒關聯好嗎！」、「我也很好奇。待業一陣子怎麼了嗎～為什麼公司都要在乎這種事 ，難道用這種方式去評判待業比較久的人都是草莓或不好的員工嗎」、「我待業半年 ，這幾個月開始面試，但我都沒被面試的公司問過這種問題欸～會問這種問題的面試官超級沒有同理心吧…」。
另外也有一些過來人建議：「其實也可以講待業期間也有自我進修」、「相反的遇到這情況，反而是妳可以展示妳比別人優秀的地方，例如離職前妳發覺了自己的缺點，離職後運用時間提升自己；或是獨立學習並完成了某個作品；又或是單純因為家人健康因素，陪伴照顧後完全康復。各種說法反而都可以讓自己加分，很多事件換個想法，就會有不一樣的世界。」、「要讓面試官覺得你是一個很有行動力的人，而不是一個整天耍廢的人」。（編輯：陳珮瑜）