不忍了！《好房網》不實報導　信義房屋將採法律行動

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信義房屋內部調查，2021年7月賣方針對該案件提出疑慮後，信義房屋相當重視該案，立即派員調查，發現該案最終成交價格完全符合當時該地區行情，為確保賣方權益，信義房屋於處理過程時，亦委請中鼎估價師事務所對該標的進行估價，經最後估定結果與成交價接近，可證明沒有所謂賣方權益受損的情況。
再者，調查結果也顯示，報導中服務賣方的柳姓店長，2020年居間仲介該案件時，並不知道成交買方身分背景，並無賣方所稱有向其隱匿或堅稱買方身分絕非建商的情形。信義房屋指出，案件過程並無隱匿、低價售出賣方物件的情況，且案件已進入司法程序，相關爭議自應靜待司法釐清，《好房網》卻仍執意刊登偏頗或不實報導，信義房屋將對好房網相關人員提出民事及刑事告訴。
信義房屋進一步提到，根據商業司公司登記資料顯示，《好房網》董事長林淑貞為永慶房屋創辦人孫慶餘的妻子，公平會亦曾在107年的公文中指出，永慶房屋並未隱藏《好房網》屬於永慶集團事業之一。企業主經營媒體無可厚非，弔詭的是，《好房網》針對信義房屋的新聞操作上，明顯有違一般新聞媒體的操作方式。
信義房屋強調，觀察《好房網》的操作方式，屢以新聞報導大量攻擊，甚至以投放廣告的方式，散佈對信義房屋的不實指控；根據專業平台廣告分析工具，《好房網》投入超乎想像的規模，在投放信義房屋負面新聞於關鍵字及聯播網廣告。《好房網》一再以上述手法，企圖塑造信義房屋信譽不佳之負面形象，根據專業平台廣告分析工具，好房網投入在投放信義房屋負面新聞於關鍵字及聯播網廣告，金額之高超乎想像的規模，已超出一般正常媒體應有之作為。好房網一再以上述手法，企圖塑造信義房屋信譽不佳之負面形象，如今僅憑賣方一面之詞，即聲稱對該案已經長時間訪談與仔細求證，卻只給信義房屋短促時間說明，其惡意利用媒體自由之心態，昭然若揭，信義房屋也將對此提出相關民事及刑事告訴。
面對同業「實體廣告」、「惡意新聞操作」、「大量廣告預算投放」的抹黑惡意作為，信義房屋再次強調，長期以來選擇堅守對產業發展與客戶承諾，不隨外界攻擊起舞，但同業高度違反事實與比例原則之惡意作為，恐已讓消費者對於媒體的基本信任破壞殆盡，因此仍需完整的揭露這些惡意的宣傳手法與不公平競爭的事實以正視聽。
《NOWnews今日新聞》今日下午立即去信詢問《好房網》，目前截至出版稿前仍尚未取得回應。