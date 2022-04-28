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辦桌不只打包菜！「這物」都被賓客偷偷拿光：小時候超愛

▲網友卻分享，除了食物外，有個不能吃的東西在每次辦桌後也常被帶走，尤其是小朋友特愛。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲網友卻分享，除了食物外，有個不能吃的東西在每次辦桌後也常被帶走，尤其是小朋友特愛。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-04-28 17:14:51

辦桌是台灣相當特別的文化之一，無論婚宴、過節等場合都相當適用，長久發展下來，許多菜色也成為辦桌必備元素，而每次吃不完的料理，眾人更是搶著打包回家加菜，不過有網友卻分享，除了食物外，有個不能吃的東西在每次辦桌後也常被帶走，尤其是小朋友特愛，貼文引發熱議。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文提到，辦桌許多料理為了增加賣相，會在擺盤上加入無法食用的假花、假草等，而自己在吃辦桌時也發現，有些人竟然會將其帶離會場，原PO表示，「曾經有在餐廳工作的朋友說別拿，但有些朋友說會拿，好奇各位你們去吃辦桌料理時，會拿走擺盤用的裝飾品嗎？」

▲（圖／翻攝自爆廢公社）
▲原PO好奇詢問，「吃辦桌料理時，會拿走擺盤用的裝飾品嗎？」意外勾起不少人的回憶。（圖／翻攝自爆廢公社）
貼文一出，掀起許多網友回憶，「小時候會拿，我也不懂那時候的我在想什麼」、「小孩子好像特別愛，所以都會被拿光」、「小孩子真的會被吸引，帶兒子去喝喜酒他都克制不住自己的手，我都是趁要收盤前趕快放回去」、「小時候覺得很漂亮，常拿」、「小時候都會叫家人拿上面的小花給我」。

也有其餘網友表示，「蠻多人會拿走的，我也不懂」、「我婆家電視櫃上一整排，就放在那裡長灰塵，不清也不丟，不曉得拿那個回去幹嘛」；此外，也有人提到假花會重複使用，基於衛生和廚師方便，不會將其帶走，對此則有內行表示，「現在怎樣我不清楚，但以前有做過那工作，大多都直接扔掉」、「我做的餐廳是無所謂～即使沒拿走也是會丟掉」、「塑膠花不會回收啦，我們自己做辦桌的不會，餐廳不曉得」（編輯：張志浩）

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