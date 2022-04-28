佛心屋主成本價賣房！問「怎避投資客」 仲介曝暗黑真相
房價居高不下，不少投資客靠著買低賣高獲利，不過卻有佛心屋主表示，自己不願跟著房價起伏，只想用多年前購入的成本價出售，詢問該如何找到自住的買家，而不是房仲或投資客，不少人則曝光殘酷真相，那就是人心經不起誘惑，當便宜的房子過戶後，人人都有可能成為投資客。
根據屋主於《買房知識家 買房賣房攏滴+》發問，自己有房子要出售，但不想跟著房價起伏，因此想用成本價出售，也就是購入的房價加裝潢費，「所以我只想要賣給真的要自住的人，請問要怎麼避免被房仲或投資客買走？」，原PO好奇發問，「有辦法簽訂購屋者十到二十年內，不得轉售或者出租的條文嗎？這種條文有法律效益嗎？」
貼文引發網友討論，有房仲業者則出面曝殘酷真相，「超佛屋主出現了！我跟你說一個現實的，就算不是專業投資客，當他便宜買到房過戶時候，他就會變成投資客了，人心就是這樣」，不少民眾也認為，「好人，但人性終究貪婪」、「一般客買到了也會想變投資客」、「理想主義者，您是一位好人！」
也有許多人認為，「賣了就是別人權利，你去買東西，結果老闆限制你，不能賣給他人，你會不會覺得管太多了」、「賣了就不能管新的屋主，要怎麼去利用了吧」、「乾脆把多賺到的全部捐給公益團體更實際」、「賣了就是別人的權利，怎可侵犯呢？」。（編輯：鍾怡婷）