勾惡踢爆NFT、鳳梨暴怒開嗆！連千毅「幕後大哥」出面了

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眼看事件越燒越大，網紅鳳梨也看不下去，27日深夜開直播嗆聲連千毅「勾惡有找你的麻煩嗎？他有特別去誣賴栽贓你嗎？人家沒有嘛！今天是這些受害者跟他投訴，如果他今天講的有一句話不是事實、違背良心，你明明沒有這樣做他偏偏誣賴你，那就算了，X你娘就沒有嘛！」整場直播吸引超過6.4萬人觀看，討論度相當高。
而過去曾參選苗栗竹南鎮民代表失利，也是太陽會前苗栗分會會長的謝育全，為人海派的他與連千毅關係不錯、被外界稱為「師徒」，對此事件在臉書上發表看法，謝育全透露「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！即使受到質疑、指控，為捍衛自身清白、商譽循正當途徑申訴；面對消費者要積極釋疑，這是責任也是態度；相對的，要指控人的一方也要有合理合法的基礎，雙方多針對事情本質，少一些個人情緒，凡事自有公理、雲開總能見日！」
謝育全喊話勾惡、連千毅「事件主角都是網路紅人、粉絲相信也都年輕人居多，自然有隱形的社會責任，你們的一言ㄧ行都將成為粉絲的模仿樣版，連日來雙方針鋒相對，在網路、真實世界引起騷動，是眾人所不樂見的，日俱加重的負面言論只是將雙方一步步的更仇恨化，那讓這些希望雙方能圓融共處的好友、粉絲情何以堪！」謝育全表示「針對這一事件，本人謹發表此次看法意見，自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應！若各有己見無法善應，那實屬本人能力不足，上過了梁山只能期望終有完美！」（編輯：張嘉哲）