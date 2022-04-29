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勾惡踢爆NFT、鳳梨暴怒開嗆！連千毅「幕後大哥」出面了

▲對於連千毅與勾惡近日的網路大戰，幕後大哥謝育全（中）在臉書上喊話「事件該停止了」！（圖/謝育全臉書）
▲對於連千毅與勾惡近日的網路大戰，幕後大哥謝育全（中）在臉書上喊話「事件該停止了」！（圖/謝育全臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 07:12:11

知名直播主連千毅近日被「勾起你心中的惡」YouTube頻道質疑利用發行NFT詐騙，讓連千毅氣得直接提告，並邀約「勾惡」本人於5月5日當面對質，而網紅鳳梨也針對此事開直播嗆聲，獲得網友一片盛讚，事件風波還未停歇。對此，被外界視為連千毅大哥、有天道盟太陽會背景的謝育全也出面喊話，表示「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！」

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回顧整起事件，日前勾惡先是發布影片踢爆，有許多網紅、藝人利用發行NFT來詐騙，割完韭菜之後就逃跑，更找來購買連千毅NFT的消費者上鏡，爆出花了大筆金錢購買連千毅NFT後，卻換不到他在影片內所講的名車、名錶，NFT更是賣不掉；種種指控讓連千毅相當不滿，嗆聲勾惡造謠，不僅讓連千毅提告，也起底勾惡本人的身分就是「陳昱瑋」，更公開邀約他於5月5日在桃園體育場見面對質。

▲連千毅向勾惡下戰帖，約定5/5直播對質。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）
▲連千毅向勾惡下戰帖，約定5/5直播對質。（圖／翻攝連千毅、勾惡FB）
眼看事件越燒越大，網紅鳳梨也看不下去，27日深夜開直播嗆聲連千毅「勾惡有找你的麻煩嗎？他有特別去誣賴栽贓你嗎？人家沒有嘛！今天是這些受害者跟他投訴，如果他今天講的有一句話不是事實、違背良心，你明明沒有這樣做他偏偏誣賴你，那就算了，X你娘就沒有嘛！」整場直播吸引超過6.4萬人觀看，討論度相當高。

▲鳳梨砲轟連千毅擾亂社會安寧，整天只會口嗨。（示意圖／翻攝鳳梨、連千毅FB）
▲鳳梨砲轟連千毅擾亂社會安寧，嗆聲「社會不是你在喬的」，要連千毅不要靠勢。（示意圖／翻攝鳳梨、連千毅FB）
而過去曾參選苗栗竹南鎮民代表失利，也是太陽會前苗栗分會會長的謝育全，為人海派的他與連千毅關係不錯、被外界稱為「師徒」，對此事件在臉書上發表看法，謝育全透露「喧鬧多日連千毅NFT事件該打住了！身為公眾人物當要有接受公評的氣度、高度！即使受到質疑、指控，為捍衛自身清白、商譽循正當途徑申訴；面對消費者要積極釋疑，這是責任也是態度；相對的，要指控人的一方也要有合理合法的基礎，雙方多針對事情本質，少一些個人情緒，凡事自有公理、雲開總能見日！」

謝育全喊話勾惡、連千毅「事件主角都是網路紅人、粉絲相信也都年輕人居多，自然有隱形的社會責任，你們的一言ㄧ行都將成為粉絲的模仿樣版，連日來雙方針鋒相對，在網路、真實世界引起騷動，是眾人所不樂見的，日俱加重的負面言論只是將雙方一步步的更仇恨化，那讓這些希望雙方能圓融共處的好友、粉絲情何以堪！」謝育全表示「針對這一事件，本人謹發表此次看法意見，自當盡綿薄之力讓事情發展走向雙贏，希望有良善回應！若各有己見無法善應，那實屬本人能力不足，上過了梁山只能期望終有完美！」（編輯：張嘉哲）

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