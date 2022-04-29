百萬網紅確診痊癒！留下「2大後遺症」 狂讚台灣防疫1點
隨著本土疫情升溫，確診個案逐日上升，不少網紅、名人也都傳出染疫的消息，而有「美妝界YouTuber天花板」之稱的Catie，近日就上傳新片跟大家分享近況，並對於近日疫情升溫有感，提到自己2月染上新冠肺炎之後，痊癒至今將近三個月，留下的兩個後遺症讓她有些困擾，要大家一定要密切注意自己的身體狀況。
Catie在最新影片當中提到「一開始都以為新冠肺炎不會留下後遺症，所以即便確診也覺得還好，沒想到自己康復之後，發現真的有後遺症，只要現在身體有點不舒服，喉嚨就會非常痛，而且也會卡痰」Catie無奈的說「反正只要身體出現一點不適的感覺，就好像會激發潛藏在身體裡曾經確診的新冠病毒」。
不過，Catie也提到「幸好自己都沒有頭痛或者腦霧造成記憶力低下的這種後遺症狀況」；聊到國外的防疫政策，Catie也大讚台灣的1922醫療專線，透露在國外目前就完全是「躺平政策」，沒有要控制疫情，例如美國、加拿大要打客服專線的話，通常都要等一、兩個小時才能接通，但台灣的1922專線速度非常快。
對於近日吵的非常激烈的「是否該讓小孩施打新冠疫苗」，為人母親的Catie也提到「我的小孩也已經確診過，目前還在採取觀望的態度，畢竟這個疫苗還算很新，小孩子還要活很久，我不想在他身上放任何不確定」Catie也以染疫的過來人表示「家長們不需要過度恐慌，現在大家都必須學習與病毒共存」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞
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