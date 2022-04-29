爭鮮店員上班都吃什麼？「真實菜色」被瘋傳 眾人全震驚
日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多老饕前往朝聖，其中，老字號的「爭鮮」因為一盤30元，在現今迴轉壽司市場當中，主打平價策略，依舊獲得不少民眾支持。近日，就有爭鮮員工在網路上紀錄自己日常上班的模樣，並分享員工餐都吃些什麼東西，沒想到意外引發廣大迴響。
一名爭鮮員工時常在Tik Tok貼出上班日常，結果某次遭到網友好奇詢問「員工餐是怎麼樣的啊？」而店員也直接拍影片回應「每次下班都在野餐」，只見畫面中，爭鮮店員所吃的東西就是迴轉台上裝盤的壽司，與一般顧客沒有什麼不同，仔細一看，兩名員工除了吃壽司之外，也有爭鮮招牌奶酪、布蕾等甜點可以吃。
貼文一出，網友紛紛回應「摁？哪邊可以應徵.....我一定吃爆？」、「很佛心欸！感覺每天員餐都超貴XD」、「感覺不錯耶！」、「驚呆，以外是廚房準備其他的，原來你們也是吃壽司喔」、「想請問是吃到飽嗎？這樣也太划算了吧」、「不可能看完有想要去爭鮮打工的念頭吧」、「看完肚子都餓了....想去打工欸」。
而貼文也釣出不少爭鮮店員「要看店長怎麼樣，基本上規定7盤+1湯，但我們店長是直接給我們吃到飽」、「員餐要看店長好不好！5年前在做的時候遇到沒限盤的店長」、「打烊班都是想吃什麼拿什麼！沒吃完也是丟掉很浪費，超讚的」、「下班迴台上的隨便吃，不然也是丟掉，員工餐的部分我們是6盤」、「每間店規定不同，但就都是吃壽司，我們店沒限盤」、「我們店長很好，員餐都隨便我們吃」。（編輯：張嘉哲）