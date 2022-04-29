好市多汽水機藏「潛規則」！阿伯7秒破解賺翻 會員認了
美式賣場好市多近幾年在台灣掀起一股炫風，因為其大份量且CP值超高的特色，成為婆媽補給生活日常用品的好去處，除此之外，熟食部更是不少人逛完街之後，買食物坐下好好享用的必去區域之一。近日，就有網友分享自己去逛好市多時，卻發現一名阿伯拿著「鮮奶罐」在裝汽水，貼文引發廣大迴響，不少會員看了反應相當兩極。
一名網友在臉書社團「爆料公社二館」貼文指出「還有這招？鮮奶變成可樂？」只見貼出的7秒影片中，一名阿伯拿著鮮奶的空瓶，站在汽水機前面猛裝一波，隨後將裝好的可樂放入推車當中，看似非常熟練。而根據好市多熟食部販售內容，民眾只要花20元購買飲料，店員就會給予一個杯子，針對汽水機的飲料就能無限暢飲，因此深受不少民眾喜愛，認為CP值非常高。
貼文一出，網友紛紛回應「就是有這種奧客.....真無言」、「貪得無厭，是要多大杯，拿回家都變糖水了啦！」、「只能說你不尷尬，尷尬的就是別人＝＝」、「如果他當場喝掉一瓶牛奶拿來裝的話，真的滿強的.....」、「裝回去都變糖水了，連這個都要貪喔」、「真的是受不了這種貪小便宜的人，要不要乾脆直接拿水桶來裝？」、「其實他也沒錯啦，就是貪心了點，畢竟本來就是無限暢飲啊」。
不過，也有不少好市多會員表示「我講句公道的啦，大家說他貪，但好市多規則就是買20元無限暢飲啊....有付錢的話你管他裝多少，感官不好而已」、「這招早就被一堆人破解了，之前看過很多人都會帶自己的罐子去裝，好市多就說喝到飽啊，鑽漏洞而已」、「很多人用自己的杯子裝欸，大家是沒看過嗎？阿伯只是剛好被拍下來，他不是唯一」。
不過，《NOWnews》記者也實際詢問資深好市多員工，他向記者透露，的確如果有買飲料是無限暢飲，但通常僅限利用我們提供的杯子來做「無限暢飲」，不鼓勵民眾自備水杯來裝，恐怕會有衛生疑慮，加上現在疫情相對嚴峻，還是要請民眾好好配合。（編輯：張嘉哲）