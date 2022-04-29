COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

最新鄉民女神爆紅！「自推表特版」被抓包　IG辣照神到了

▲近日網友發出一系列女子照片，表示這是「自帶武器的鄉民」，結果真的釣出本尊，其IG也隨之曝光。（圖/珊迪IG）
▲近日網友發出一系列女子照片，表示這是「自帶武器的鄉民」，結果真的釣出本尊，其IG也隨之曝光。（圖/珊迪IG）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 10:00:482022-04-29 10:03:55

在這個網路資訊發達又爆炸的世代，經常都會有不少素人因為一張照片、一段影片因而爆紅。近日，就有網友分享一張女生的照片，直呼她是「自帶武器的鄉民」，沒想到貼文曝光之後，就有網友發現該人真的是熱愛看PTT的正妹鄉民，還有網友找到其IG，充滿逗趣話語搭配火辣尺度的照片，讓不少網友激動喊「新的鄉民女神誕生了！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在PTT貼文指出「自帶武器的鄉民，太危險了！ 樓下Zoey1205請自首！」只見貼出的多張照片中，該位正妹不僅長得甜美可愛，身材也是一絕，除了日常穿搭之外，還有多張穿著比基尼的辣照，傲人的胸前曲線一覽無遺。不過由於原PO貼文還有提及PTT帳號「Zoey1205」，讓不少人好奇這個帳號的主人到底是誰，為何需要出來自首。

▲
▲網友貼出一組正妹照片，超甜美長相+姣好身材，引發不少鄉民熱烈討論。（圖/珊迪[email protected]_1205）
原來，網友之所以會請PTT帳號「Zoey1205」自首，是發現該帳號就是這位正妹鄉民，而從帳號「Zoey1205」發文紀錄發現，她在去年2月時，就曾在表特版貼出自己的自拍照，當時就引發不少討論，可以說是少數自我推薦成功的案例，而網友也神到該帳號本尊的IG，發現是一位名為「珊迪」的正妹，自我介紹還寫著「就是一個會看動漫美劇，滑著PTT科科笑的阿宅」，逗趣的一面產生極大反差，圈粉不少人。

貼文一出，不少網友紛紛回應「真的美ㄟ」、「新的鄉民女生就決定是妳了！」、「還好有表特安撫我的空虛！推爆」、「之前她自己發的時候有爆文，少數自推成功案例XD」、「她怎可能是宅女啊.....超漂亮的」、「超級正欸，已追蹤了」、「真的有夠漂亮身材又好，新鄉民女神」；而有趣的是，該篇貼文也真的釣出珊迪本人，她以統神梗圖幽默回應，讓不少網友驚呼「樓上是本尊！」、「她真的有在看PTT啊！」（編輯：張嘉哲）

▲
▲網友神到該名鄉民的IG，是一位名叫「珊迪」的正妹，長相甜美的她也有傲人身材。（圖/珊迪[email protected]_1205）

勾惡踢爆NFT、鳳梨暴怒開嗆！連千毅「幕後大哥」出面了

百萬網紅確診痊癒！留下「2大後遺症」　狂讚台灣防疫1點

印度神童預言又中！新片「再點名台灣」　危機從今天開始

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

精彩行星初現！第一集觀後最喜歡哪個星球的表演？

繼續作答
即時
推薦閱讀