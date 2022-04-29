最新鄉民女神爆紅！「自推表特版」被抓包 IG辣照神到了
在這個網路資訊發達又爆炸的世代，經常都會有不少素人因為一張照片、一段影片因而爆紅。近日，就有網友分享一張女生的照片，直呼她是「自帶武器的鄉民」，沒想到貼文曝光之後，就有網友發現該人真的是熱愛看PTT的正妹鄉民，還有網友找到其IG，充滿逗趣話語搭配火辣尺度的照片，讓不少網友激動喊「新的鄉民女神誕生了！」
一名網友在PTT貼文指出「自帶武器的鄉民，太危險了！ 樓下Zoey1205請自首！」只見貼出的多張照片中，該位正妹不僅長得甜美可愛，身材也是一絕，除了日常穿搭之外，還有多張穿著比基尼的辣照，傲人的胸前曲線一覽無遺。不過由於原PO貼文還有提及PTT帳號「Zoey1205」，讓不少人好奇這個帳號的主人到底是誰，為何需要出來自首。
原來，網友之所以會請PTT帳號「Zoey1205」自首，是發現該帳號就是這位正妹鄉民，而從帳號「Zoey1205」發文紀錄發現，她在去年2月時，就曾在表特版貼出自己的自拍照，當時就引發不少討論，可以說是少數自我推薦成功的案例，而網友也神到該帳號本尊的IG，發現是一位名為「珊迪」的正妹，自我介紹還寫著「就是一個會看動漫美劇，滑著PTT科科笑的阿宅」，逗趣的一面產生極大反差，圈粉不少人。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的美ㄟ」、「新的鄉民女生就決定是妳了！」、「還好有表特安撫我的空虛！推爆」、「之前她自己發的時候有爆文，少數自推成功案例XD」、「她怎可能是宅女啊.....超漂亮的」、「超級正欸，已追蹤了」、「真的有夠漂亮身材又好，新鄉民女神」；而有趣的是，該篇貼文也真的釣出珊迪本人，她以統神梗圖幽默回應，讓不少網友驚呼「樓上是本尊！」、「她真的有在看PTT啊！」（編輯：張嘉哲）