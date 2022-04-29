台灣「隱藏汽水一哥」挖出！9年前夯爆全台 眾低調喝爆
台灣除了手搖店興盛外，在超商、超市的飲品種類也非常多元，包含汽水類、茶類等等豐富選擇，不過隨著時代的推演，新出的產品越來越多，許多老字號的產品也都逐漸被取代。就有網友翻出一瓶超經典的汽水，詢問現在是否還有人在喝，貼文引發廣大迴響。不少人直呼「已經低調喝好幾年了」、「哇靠！這瓶9年前超夯的」。
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「維大力？義大利？在這個一堆飲料跟汽水的戰國時代，還有人在喝這個嗎？記得以前喝的時候，都會被開玩笑說是在喝尿哈哈哈哈」只見貼出照片，原來是維大力的瓶裝汽水，該瓶汽水從1964年從日本引進，已添加維他命而非食用色素呈現金黃色的色澤為亮點，當時號稱是全國第一支添加維他命的營養飲料，至今都還在販售當中。
貼文一出，網友紛紛回應「哇賽！好久沒有喝了欸」、「現在還買得到嗎？」、「我還真的沒喝過，好喝嗎？只知道廣告很紅」、「我男人滿喜歡....常常買鋁罐的，不過，不是每個便利商店都有」、「這感覺現在是冷門飲料了，但記得味道還不錯」、「現在飲料真的太多選擇了，老字號真的都靠忠實顧客在買」、「這在以前還蠻熱門的...沒記錯喜宴上也常會出現」、「萊爾富有賣啊，低調的喝好幾年了」。
而《NOWnews》記者也實際走訪萊爾富，發現其真的有販售維大力汽水，只不過是鋁罐裝，但若不仔細看，外包裝看起來還帶有點啤酒感呢！事實上，維大力汽水在9年前就曾經夯爆全台，廣告拍攝找來本土大咖演員蔡振南以及黑人伊馮對話，影片中伊馮遲遲念不對「維大力」的發音，唸成「義大利」相當逗趣，最後再以「It’s good to drink」結尾，當時在台灣人心中留下深刻的印象。（編輯：張嘉哲）