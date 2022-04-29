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防疫保單狂買16張！確診「領160萬」　網震驚：超前部屬

▲財經網美胡采蘋今（29）日表示，有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）
▲財經網美胡采蘋今（29）日表示，有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 10:28:392022-04-29 10:38:29

台灣本土疫情大爆發，昨（28）日單日確診人數更是突破萬人，也讓各家保險業者紛紛喊停，不受理防疫保單；對此，財經網美胡采蘋今（29）日也分享，有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」，不過她也隨即補充「剛剛問了，是一家四口16張保單」。

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財經網美胡采蘋今日在臉書粉專《Emmy追劇時間》發文，表示「天老爺啊，剛剛line群有人說他的朋友保了16張防疫保單，昨天確診，總共可領160萬...」。

胡采蘋接著說，然後最後列車滑進去加保的另一個朋友說他5月15日以前都不能得病，「因為保單5月16日才生效，他叫我們大家都離他遠一點」，也讓她哭笑不得，更開玩笑表示「我覺得他們才是財經網美吧」。

▲財經網美胡采蘋今（29）日表示有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）
▲財經網美胡采蘋今（29）日表示有人狂買16張防疫保單，結果確診共領160萬，讓網友全驚喊「賺翻了」。（圖／翻攝自臉書粉專《Emmy追劇時間》）
貼文一出，網友全震驚，「最近股市不好，算是另類的高風險投資術」、「直接賺大錢！」、「有投保的，哪邊危險哪邊去，穩賺的概念」、「是什麼神人，會一次保十六張。。。敬佩啊」、「哇！真的是超超前部屬了」、「直接賺錢」。

不過，也有網友表示，「感覺不太好」、「沒有複保的問題嗎？」、「這種心態不好吧」；對此，胡采蘋也回應「剛剛問了，是一家四口16張保單」。（編輯：郭佩蓉）


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