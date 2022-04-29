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夫妻籌備母親節！娘家「待遇」曝光　她崩潰：公平很難嗎

▲一年一度的母親節即將到來，不少兒女也已經開始籌備驚喜禮物給媽媽們，不過就有位媳婦控訴老公「差別待遇」雙方老家。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）
▲一年一度的母親節即將到來，不少兒女也已經開始籌備驚喜禮物給媽媽們，不過就有位媳婦控訴老公「差別待遇」雙方老家。（示意圖，非當事人／取自PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 10:51:28

一年一度的母親節即將到來，不少兒女也已經開始籌備驚喜禮物給媽媽們。不過就有位媳婦控訴老公「差別待遇」雙方老家，相關細節曝光也讓不少網友直搖頭。

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原PO在臉書《匿名公社》上訴苦「昨晚跟老公討論母親節禮物討論到大吵，結婚7年買什麼給婆婆都被嫌，買蛋糕嫌寒酸，送名牌包說酸我們有錢沒地方花還不如折現，去年直接包1萬被到處說沒心。反觀我媽媽是有蛋糕就開心還會煮一桌菜等我們回去吃，去年包一萬她馬上補兩千塞回來擔心我們身上沒錢，誰比較疼我們不是很明顯嗎？」

▲原PO老公差別待遇雙方媽媽還理所當然的模樣，讓不少網友直搖頭。（圖／翻攝《匿名公社》）
▲原PO老公差別待遇雙方媽媽還理所當然的模樣，讓不少網友直搖頭。（圖／翻攝《匿名公社》）
沒想到今年這種差別待遇的情況再度重演，原PO表示「今年婆家那邊說要去海鮮餐廳吃飯，還要額外加6000紅包。而我娘家他（老公）依然只準備了蛋糕，我覺得既然做母親節是從共同帳號出的就要做到公平，但我老公卻說反正我媽又不在意，但就因為我媽不在意就可以隨便嗎？你媽是媽我媽就不是媽嗎？公平很難嗎？」

不少網友看完男方的言行後，也紛紛痛批「這老公不及格」、「怎麼大家的婆婆都那麼酸，好好說話很難嗎」、「當然要公平啊！不然也可以改成各自送自己的媽媽母親節禮物或紅包」、「共用帳號裡面的錢是雙方的，怎麼可以理所當然做這種差別待遇的事情啊」。（編輯：潘毅）

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