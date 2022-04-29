超商「絕版零食」被翻出！老饕一看全哭了：從小吃到當媽
超商林立是台灣街上常見的景象，不僅提供各式生活服務外，店內販售也多樣化的食品，是不少人每天必去的商家之一，而近日有民眾分享一款在超商架上已經很難看見的零食，貼文喚起許多網友的回憶，紛紛直呼「好可惜」、「好懷念，從小吃到當媽」。
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」分享照片，圖中可見一款紅色包裝，並印有「CATCH」的零食，由於此款零食在市面上幾乎已經看不見，因此原PO好奇詢問「誰也愛這一味的？」
貼文一出，網友們紛紛認出該款零食的真面目是「蓋奇巧克力」，留言回憶「這超好吃，小時候超愛帶在身上當下午的點心」、「小時候超愛，現在很難買到」、「蓋奇超好吃！但便利商店好像已經停賣了」、「從幼稚園吃到就愛到現在」、「想吃找不到」、「超級懷念，以前的零用錢都買這個，還一次買一個禮拜的份一天只能享受一條」。
此外，也有許多人提到「小時候超愛吃，但長大覺得太甜了」、「超好吃，但現在一吃就牙疼，太甜了」、「小時候超愛吃，但漸漸年紀大，每次吃完牙齒痛半天，就再也不敢碰了」、「我記憶中超甜，小時候吃過一次被嚇到，不敢再吃了」、「小時候很愛吃，長大後耐受不了這樣的甜」。（編輯：張志浩）