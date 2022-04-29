「台灣大雞排」降落日本好市多！網見音譯卻臉紅：想歪了
台灣本土美食多樣，而「雞排」因鮮嫩香脆的口感和變化多端的口味，不僅擄獲不少台人的胃，也深受外國人喜愛，而近日，在日本的美式連鎖賣場好市多（Costco）上架了一款，主打「台灣」口味的大雞排，但消息傳回國內後，卻意外因發音問題，掀起一陣熱議。
有網友在推特發文分享，日本的好市多「台灣大雞排」的商品，每100公克售價166日幣（約新台幣38元），並號稱臉還大，不僅如此，商品還附贈紙袋，讓消費者能像在台灣一樣，直接手持拿著吃；不過眼尖的網友卻發現，雞排的商標上，是直接將「大雞排」音譯成日文「大ジーパイ（Da JI Pai）」，發音和台灣髒話「大機掰」相當雷同。
細節被揪出後，網友們紛紛留言「日本人知道這個Da JI Pai在台灣說出來會被笑…. 不知作何感想」、「大雞排直接翻譯，好好笑」、「幹嘛直接音譯啊？唸起來好害羞」、「我唸完整個噴笑」、「抱歉，我不爭氣的笑了」、「身為台灣人，真的超尷尬」、「這似乎很危險」。
不過對於台灣美食能被他國親睞，許多網友也表示「好擔心不好吃，希望不要打壞雞排的招牌」、「感覺冷藏會不好吃耶」、「跟國內比便宜好多喔，希望日本人喜歡」、「還附紙袋真貼心，真的挺台的」。（編輯：張志浩）