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上億元食材全報廢！麥當勞退出俄市場　損失超過37億台幣

▲在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，麥當勞宣布將暫停在俄業務，最新財報出爐顯示第一季損失將近1.27億美元。（圖／美聯社／達志影像）
▲在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭後，麥當勞宣布將暫停在俄業務，最新財報出爐顯示第一季損失將近1.27億美元。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-04-29 13:43:47

俄烏戰爭爆發之初，西方國家與多間連鎖企業宣布祭出制裁，而國際連鎖速食業龍頭麥當勞更是在3月8日起就宣布暫停俄羅斯超過8百間分店的營業，根據麥當勞最新財報指出，受到俄烏戰爭影響，俄羅斯與烏克蘭的業務暫停後，第一季損失將近1.27億美元，相當於新台幣37.47億元，其中多數損失為必須丟棄的報廢食材。

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《CNBC》報導指出，俄羅斯入侵烏克蘭後，在西方國家消費者抗議下，包含麥當勞、星巴克、可口可樂、NIKE、APPLE等跨國連鎖品牌接連宣布暫時停止在俄羅斯業務；麥當勞上個月指出，總共有850間餐廳暫停營運，預計將每月會因此損失約5000萬美元（約新台幣14.13億元）；此外，基於安全考量麥當勞也將暫時關閉在烏克蘭的108家分店，但會繼續支付兩國員工的全額薪資，還會另外提供500萬美元的援助給烏克蘭。

▲俄羅斯民眾在麥當勞裡用餐。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯民眾在麥當勞裡用餐。（圖／美聯社／達志影像）
然而根據麥當勞最新財報，自從關閉俄羅斯及烏克蘭業務後，麥當勞在Q1付出了1.27億美元的損失，其中包含價值1億美元的未售出過期食材必須報廢，以及租金、員工薪資與供應成本損失等2700萬美元的支出，與當初估計每個月損失5000萬美元的金額相差不遠。

不過麥當勞執行長坎普斯基（Chris Kempczinski）表示，俄烏戰爭事實上並未影響歐洲其他地區的消費行為，麥當勞全球第一季淨收入為11億美元，略低於去年同期的15.4億美元，但整體來說第一季度的收益和收入超過了華爾街最初的預期。

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