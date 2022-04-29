鹹酥雞攤「神級品項」買嘸秒崩潰！內行抖關鍵：很吃炸功
台灣特色小吃種類多樣，其中鹹酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選；對此，就有網友日前去買鹹酥雞時，竟然不見神級品項「炸湯圓」，讓他超級失落，貼文一出，也釣出內行人抖關鍵，直呼「炸湯圓很吃炸功」、「真的不常有」。
該名網友在PTT以「鹽酥雞攤為何不賣炸湯圓」為題發文，表示昨（28）天晚上突然很懷念炸湯圓，就走到巷口鹽酥雞攤跟老闆說「我要一份炸湯圓」，豈料就被老闆「青（瞪）了」，也讓他超無奈「有沒有為何鹽酥雞攤不賣炸湯圓的八卦」？
貼文一出，掀起熱議，「自己買湯圓請他炸阿==」、「什麼爛攤，連最基本的都沒有」、「那種油他敢炸我還不敢吃」、「你各位台灣人吃健康一點好嗎」、「我家附近的都沒賣，去台中某夜市吃過某一攤，有夠難吃，還是飯店的好吃」、「吸油渣的東西你敢吃？」、「直接吃鹽酥雞不就好了 = =」。
其中，也有內行人抖關鍵，表示炸湯圓其實蠻吃炸功，真的不常有，「很吃功夫啊」、「要每天換油才能炸，回鍋油的炸完超臭」、「有賣，但不多家」；但也有不少人表示，「很多都有吧」、「我南屯某個店就有啊」、「我家巷口有喔~」、「換別家有賣的買啊」、「我家巷口有」、「不多家個鬼，我這每家都有賣」。（編輯：郭佩蓉）