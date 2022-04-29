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房間出現「極限巨蟲」！他淚喊：想賣房子　可怕畫面曝

▲房間出現極限巨蟲，他淚喊：「想賣房子」，可怕畫面曝光。（示意圖／Pixabay）
▲房間出現極限巨蟲，他淚喊：「想賣房子」，可怕畫面曝光。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-29 16:07:00

雖明白居住環境中免不了有蚊蟲產生，但真正出現在眼前時，那驚人的視覺效果還是難以忽視。就有位網友在家中發現一隻「巨大怪蟲」，嚇得他不知所措，但因害怕錯殺益蟲，故上網詢問該蟲種類，引發眾人熱烈討論。

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原PO於臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，能看到牆上趴著一隻觸鬚極長、身體肥長的咖啡色蟲子，這讓他嚇得手足無措，發文求助「請問各位知道這個是什麼蟲嗎？是益蟲還是害蟲呢？已經嚇到我想把房子賣掉了」。

▲原PO在牆上發現一隻觸鬚極長、身體肥長的咖啡色蟲子。（圖／臉書社團《報廢公社二館》） 
▲原PO在牆上發現一隻觸鬚極長、身體肥長的咖啡色蟲子。（圖／臉書社團《爆廢公社二館》） 
聰明的網友立刻解答「這個叫蠹蟲、赤木蟲、書蟲或衣魚」、「衣魚，你家太潮濕了」。據悉，蠹蟲喜愛澱粉質或多糖的物品，故生活中的照片、膠水、紙張及毛髮都是牠們眼中的美食，且若水分充足，牠們能毫無受損的活過幾個月。

眾人對原PO家蠹蟲的體型嘖嘖稱奇「牠竟然可以長到這麼大」、「衣魚看過這麼多，能養這麼大有這樣的成果，也是蠻厲害的」、「這隻不知道在你家陪著你生存了多少年了XD有夠大隻」。 

而針對原PO浮誇的「賣房言論」，網友們也跟著開啟玩笑「這蟲非常危險，會毀滅家裡的。房子7折收」、「這蟲太恐怖了，還會嚴重影響你家房價，勉強50收，快賣吧！要不然蟲會炸量」、「200001，有延長結標嗎？」、「動畫化就是皮老闆」。（編輯：李惠婷） 

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