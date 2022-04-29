王品霸主非石二鍋！老饕認「低調新品牌」夯爆：訂位全滿
連鎖餐飲集團王品，旗下有眾多餐飲品牌，包括品田、西堤、陶板屋、聚，其中石二鍋受到相當多民眾喜愛，用餐時間門口總大排長龍，不過近日，根據網友討論，王品最夯品牌恐怕不是石二鍋了，有不少饕客認為，王品2021年創立的新品牌更熱門，訂位幾乎全額滿，想嘗鮮也一位難求。
根據網友於《PTT》表示，自己發現西堤、夏慕尼、陶板屋等、聚等品牌，店內幾乎不見多少用餐顧客，目前僅剩石二鍋看起來生意還可以，因此相當擔心王品餐飲走入歷史，變成時代眼淚。
不少民眾則打臉原PO，「你那地點不好吧，我這個月吃王品 夏慕尼跟西堤人都滿多的」、「應該不會吧，要聚餐安全牌還是會看一下王品」、「不至於要倒啦，那天去陶板屋還客滿，我也嚇一跳」、「他們開很多品牌了 不要活在10年前的老品牌好嗎」、「石二鍋無敵」、「石二鍋常常一堆人，要進去還要排隊」。
其中不少老饕指出，王品集團2021的新品牌《肉次方》成為全新霸主，基本天天都客滿，「想吃肉次方到現在還沒訂到位子過」、「肉次方真的非常好吃，吃兩次都覺得很不錯！」、「肉次方真的是來續王品戰力的」、「肉次方很難訂位欸」。
實際查詢肉次方訂位系統，北部門市在31天內兩人訂位全滿，台中店也僅剩少量的位置，可見相當受到顧客的喜愛。（編輯：鍾怡婷）