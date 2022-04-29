婚前女方狠喊「房屋不共有」！男心碎 網反勸：放過人家
相戀、交往是兩個人的事，但若進階到結婚生子，那就會成為兩個家庭都需互相磨合得大事。就有民眾在網上分享，婚前時女方突然與他表示，因為現在這間套房為女方個人購買，希望能先簽好該房不納入夫妻共同財產，他聽後相當心寒，將整件事發上網路，詢問是否還應該與對方結婚，而網友卻都認為「請放手讓你女朋友走吧」。
原PO於臉書粉專《靠北女友my girl》發文，表示雙方已交往兩年，因為近期女友懷孕且迫近適婚年齡，於是正在討論結婚事項，可女方突然表示自己已購入一間大套房，希望要簽婚前協議書，寫明該套房即便未來離婚，也不會納入夫妻共同財產，他追問這樣做的原因，女方表示因為男方家庭環境問題，擔心到時候被連累，連套房都不見。
男方聽到這說法相當難過，但家裡確實因為爸爸賭債而積欠許多錢，自己與妹妹每個月都會撥一筆錢幫忙還債，且母親因為需要長期看護，也必須支付高昂費用。當母親聽到女方這般說法，認為女方太愛計較，一家人就必須一同分擔家庭重擔，可女生也表明，若不答應她能接受不結婚，也願意自己獨自扶養小孩，原PO表示「我也不想讓我女友摔進我們家的坑來…如果是你們…看著女友肚子越來越大你們還會結婚嗎？」
眾人見文後一陣唏噓，回覆「是我，放手吧！別連累別人，她願意嫁妳，也是因為愛你」、「她沒錯啊，如果她家有債務，你媽就會要你躲遠遠的」、「這個狀況….你沒什麼權利拒絕吧，就簽了。畢竟房子本來就不屬於你，而且她只是保護自己，如果真的說起來這都很合理，幹嘛要難過，而且你簽也是一種保護她的方法啊」、「女生蠻聰明的啊！」、「房子是婚前財產，就算離婚男方也沒資格分」。 （編輯：李惠婷）