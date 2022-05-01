超商結帳一堆人出糗！「尷尬原因」店員也遭殃：很難忍住
7-11、全家、萊爾富等超商，除了提供各式生活服務外，店內販售多樣化的食品和飲品等，都成為許多人每天必去的商家，不過有網友卻發現，超商店員好像都有一個「職業病」，雖然發生時並不會造成消費者或店家的困擾，但當下氣氛卻會非常尷尬，貼文引發熱議。
原PO在Dcard發文指出，某天到全家買東西，結帳時非常自然的開了行動支付的付款條碼，等待店員掃描，而店員在看了條碼後，遲疑了一下，並在掃完之後告知原PO「呃你這是7-11的app喔」，原PO心中頓時感到無比尷尬，於是趕緊拿出全家的app重新付款，不過事後她也指出，店員明知是錯的條碼卻還要掃，困惑「你們超商店員是什麼條碼都掃嗎？」
貼文一出，許多網友紛紛留言，「我也很常拿錯條碼，超尷尬的」、「我剛剛才去萊爾富開全家pay給店員掃」、「我都把所有條碼放在主畫面左邊那頁，就不會有這個問題了」、「我去家樂福也開錯全聯的app給店員掃」；也有店員回覆「之前上班上到昏頭，客人把手搖飲放在櫃台，我看到有條碼就拿起來刷，客人還一直笑我」、「真的職業病，沒上班看到條碼也手癢」、「身為超商店員，看到條碼不掃渾身不對勁啊」。
此外，針對原PO遇到店員的處理方式，有網友認為「就掃一下，確認自己已經掃過，而不是直接否定客人，這算是比較客氣的做法」、「就是服務業使用比較客氣的作法面對客人，避免多花時間和奧客爭論」、「保持一個相信客人的立場，不直接反應，讓機器告訴對方這個是錯的，不直接戳破，也不會造成太大的尷尬」。（編輯：張志浩）