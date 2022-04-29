快篩劑之亂！藥局怒公告「2情況別買」 眾嘆：台人特性
本土確診不斷攀升，單日確診案例已破萬，引來快篩劑之亂，雖採實名制購買，仍可看到許多民眾排隊搶購。對此就有藥局怒貼公告，呼籲兩種情況別搶快篩劑，不要跟風囤積。
一名網友於《爆廢公社》貼出藥局公告，疑似因快篩劑搶購之亂，店家緊急呼籲「快篩劑不是平安符，不會篩、不敢篩，請勿購買囤積」，原PO也認為相當中肯，「不敢自己捅鼻子的，就不要跟風了！」，並且分享自己使用經驗，「記得要捅深一點、碰到鼻腔內的G點、轉一轉棉棒，那感覺真是令人難以忘懷」。
貼文引發討論，不少網友相當認同，有許多人只是跟風囤積，「台灣人DNA有『搶』跟『排隊』」、「沒錯！為什麼要囤貨，留一些給需要的人」、「只要有人排隊，不管是啥，沒買到就是虧」、「台灣人的尿性，先囤再說」、「政府沒有硬性規定要全台灣人民購買，有需求在買，不要在盲目排隊購買」。
但也有網友認為，可以備有少量快篩劑，以備不時之需，「買回來備用，哪天政府又改政策，看你去哪生」、「實名制是要囤什麼？又不是可以無限購買」、「肯定是平安符沒錯，你沒需要不代表排的人不需要，這是對自己健康的基本尊重，像我有定期回老家需求的，一定都是先篩完再回去，保護家裡長輩」。（編輯：鍾怡婷）