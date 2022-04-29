IG限動「熱門功能」在台解鎖！用戶感動讚爆：終於等到了
Instagram Reels正式在台灣開放了！用戶可直接在IG上創造15至60秒的創意短片，其中最受到關注的新功能便是，可於限時動態一鍵新增「音樂」，讓不少用戶感動直呼「等好久了！每次看都不支援」、「這功能真的好讚」。
有網友於《Dcard》上以「IG新功能可以放音樂了」為題發文，分享自己點開限時動態後，意外發現功能表中，多了「音樂」可以新增，並且選擇相當豐富，不僅有熱門歌曲，就連小眾的歌曲也不少；除此之外，音樂可以透過簡單拖拉，來選擇秒數與段落，不過原PO最後也提到，部分帳號疑似還未有此功能。
貼文曝光後，不少用戶全嗨喊，「終於啊嗚嗚嗚好感動，不然每次看國外的人用都顯示『你所在的國家沒有這個功能』」、「終於沒有版權問題啦嗚嗚嗚」、「等好久了」、「2019人還在歐洲的時候就能用了，一回台灣精選都沒辦法聽聲音，2022終於可以用了」、「等好久終於可以用了」、「之前看到外國朋友發都羨慕到不行」。
不過有用戶發現，似乎仍有不少問題存在，「我其中一隻帳號的音樂功能，音樂一直只有英文的，沒有中文韓文」、「可是有一些還是無法播放！討M」、「我的沒辦法查歌欸」、「為什麼我更新後還是沒看到這個功能」、「為什麼大帳有小帳沒有」。（編輯：鍾怡婷）